Selección peruana: respaldo total al ‘Tigre’ Gareca

La última fecha triple de eliminatorias dejó un sinsabor en los hinchas y en la interna de la selección peruana. El triunfo ante Chile y las derrotas ante Bolivia y Argentina llevaron a la ‘Bicolor’ a decaer tres ubicaciones —puesto 24— en el ranking FIFA, además de complicar sus opciones de clasificación a Qatar 2022 al ubicarse penúltimo con solo 11 puntos. Sin embargo, nada de eso pone en peligro la continuidad de Ricardo Gareca al frente del equipo, así lo aclaró el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, en conferencia de prensa.

“Está fijo hasta que terminen las clasificatorias, y si le preguntan a Agustín Lozano (presidente de la FPF) dirá lo mismo. Creo en los trabajos coherentes, en los proyectos. Un técnico se tendría que ir si los jugadores no lo aguantan, cosa que es contraria a lo que sucede, o porque el técnico se quiere ir por razones personales. En este momento no pasa tocar ese asunto”, señaló el ‘Ciego’ tras confesar que sí hubo un momento de flaqueza en el DT argentino.

“Si algo admiro de Ricardo es la fortaleza para, en momentos difíciles, poner la cara y sacar adelante esto con una fuerza interior que nos involucra a todos. (...) Hubo un momento en la eliminatoria en que hubo una flaqueza por parte de Ricardo y lo levantamos. Ahora él nos levanta a nosotros”, agregó.

Pese al panorama complicado para la ‘Blanquirroja’ a seis fechas del final de las eliminatorias, el directivo confía en la clasificación a la Copa del Mundo. “El ir al Mundial tras 36 años hizo que nos saquemos una mochila muy pesada, y lo más difícil, luego de eso, era pasar esa valla tan alta. No ha sido fácil, es una eliminatoria mucho más difícil que la anterior. Todavía tenemos chances, no me gusta tocar las matemáticas, pero lo último que vamos a perder es la fe en este equipo. Ahora todo es más complejo porque no dependeremos exclusivamente de nosotros. Esta fecha que viene es la que a nosotros nos puede decir si estamos mucho más cerca o estamos, ahora sí, lejos de clasificar”.

Dulanto en la mira

Oblitas confirmó que el defensa del Sheriff está en la mira de Gareca. Foto: difusión

Para muchos, el gran ausente en la última extensa convocatoria del ‘Tigre’ fue Gustavo Dulanto. El defensa del Sheriff, que disputa la Champions, podría tener una nueva oportunidad en la fecha doble de noviembre, así lo señaló Oblitas.

“Gustavo Dulanto está en la lista (universo de Gareca). Depende solo de Ricardo si lo llaman. En últimas fechas hemos encontrado un poco la mano de lo que nos venía faltando allá atrás (defensa), tampoco se puede llamar a un número excesivo de jugadores en un mismo puesto, porque sería contraproducente, pero sí está en la pizarrita”, dijo el directivo para luego referirse a las lesiones que aquejan André Carrillo y Renato Tapia y de las posibilidades de ser convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela.

“Lo de André es una lesión ósea. Lo que dice el médico es que la cicatriz ósea tiene que sanar bien para que no vuelva a molestar. Creo que va a estar bien físicamente, tanto correr y la preparación con el equipo, pero en el toque o choque con otros jugadores, no lo sé, esperemos que sí. En el caso de Renato, creemos que su recuperación ya está por culminar.

Finalmente, habló sobre el presente de Paolo Guerrero, quien no jugará en lo que resta del año por una lesión en la rodilla. “Hay que esperar a ver qué nos dicen los médicos, qué dice el mismo Paolo. Queremos que se recupere, quiero un Paolo sano. Un ser humano sano”.

FPF buscará incrementar aforo del Nacional