¡Habló el ‘Mudo‘! Alberto Rodríguez: “Soy consciente que Gareca todavía me tiene en cuenta”

Fue uno de los principales responsables de que la selección peruana clasifique al Mundial Rusia 2018, debido a sus buenas actuaciones en las eliminatorias sudamericanas; sin embargo, ahora, está al margen de la Blanquirroja por sus constantes lesiones. El defensor Alberto Rodríguez, se pronunció sobre un posible futuro llamado por parte del técnico Ricardo Gareca.

El popular ‘Mudo’ señaló que el estratega argentino aún lo tiene en cuenta, por lo que no pierde las esperanzas de estar en una próxima convocatoria.

“Yo creo y sé que Ricardo todavía me considera. Quizás las lesiones frenaron un poco las probabilidades de ser llamado; por eso, hay que ponerse bien y ya luego será decisión del entrenador, pero soy consciente de que Ricardo me tiene en cuenta. Me tuvo en todo un proceso y no (creo que) por una lesión se me deje de ver”, manifestó en una entrevista al portal “El Gobierno”.

Alberto Rodríguez volvió al fútbol peruano en el 2015 tras varias temporadas en Portugal. Foto: Club Alianza Lima

El actual futbolista de Alianza Atlético destacó el retorno a la selección nacional de sus compañeros Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes no estaban siendo considerados por sus lesiones. Alberto Rodríguez tomó como ejemplo el caso de ambos futbolistas para indicar que su vuelta a la Bicolor no es algo imposible.

“ Le pasó a Jefferson, a Paolo y a otros compañeros, es normal pasar por esto. Cuando demostraron estar a la altura, respondieron de la mejor manera. Al final, eso es a lo que se apunta, nutrir a la selección para que gane partidos y nos metamos en zona de clasificación , más allá de a quién le toque jugar. Lo más importante siempre será la selección y uno siempre querrá estar. Trabajamos para estar ahí y luego el entrenador decide, pero ante toda hay que demostrar”, afirmó.

Respecto a la lesión que actualmente atraviesa, el ex jugador de Alianza Lima señaló que ve difícil volver a las canchas en lo que resta del año 2021.