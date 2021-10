Rodrigo ‘Gato’ Cuba: un repaso a la trayectoria futbolística del jugador de la UCV

Rodrigo Cuba es un futbolista peruano de 29 años que inició su carrera profesional en el 2009, año en el que campeonó en la Copa Federación con el equipo de Regatas Lima. Desde entonces, mantuvo un trayecto libre de episodios controvertidos. Esto, sin embargo, cambió hace unos días tras ser protagonista de un enredo amoroso: Melissa Paredes, con quien contrajo matrimonio en el 2016, anunció el fin de su relación luego de ser captada en una situación comprometedora con el bailarín Anthony Aranda.

Frente a este panorama, la respuesta que el ‘Gato’ Cuba publicó en redes sociales dejó entrever su decisión de mantenerse al margen de los dimes y diretes que caracterizan al mundo del espectáculo. “El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación y solo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio. Los detalles de nuestra separación solo podrán pedírselo a mi aún esposa, por respeto a mi hija prefiero guardar silencio y ser un espectador” , se lee.

Carrera deportiva

Integró la categoría sub-18 de Alianza Lima, en el 2009, y al año siguiente, cuando firmó un contrato profesional de tres años con el equipo blanquiazul, contó con la aprobación de Gustavo Costas, entrenador del equipo principal, y de José Soto, entrenador del equipo de reservas.

Primero participó en el Torneo de Promoción y Reserva y luego anotó tres goles en la Copa Libertadores Sub-20. Después ascendió al primer equipo, donde asumió el rol de lateral derecho. El 25 de agosto de 2012 anotó su primer gol en Primera División, fue un primer tanto contra Sport Boys. El resultado final fue un 4-0 a favor de Alianza Lima. Gracias a su juego ofensivo y aéreo, el ‘Gato’ Cuba pudo ser parte de varios equipos:

Alianza Lima (2012-2013)

Juan Aurich (2013-2015)

Universitario de Deportes (2015-2016)

Deportivo Municipal (2017-2018)

Alianza Lima (2019)

Sport Boys (2020)

Zacatepec (2020)

Atlético Morelia (2020)

Paso por la Blanquirroja

Rodrigo Cuba también debutó en la selección peruana. Su participación ocurrió el 14 de noviembre de 2014 en un encuentro amistoso ante el equipo de Paraguay y cuyo marcador finalizó con un 2-1 en favor de los albirrojos. No obstante, fue convocado por Ricardo Gareca en otras ocasiones, pero no logró acumular minutos.

Apoyo del club César Vallejo

En entrevista con Wapa, el presidente del club César Vallejo, Richard Acuña, se manifestó en favor del futbolista: “Él es jugador de la institución, está entrenando. Creo que cuenta con todo el apoyo del club, creo que en estos momentos sigue trabajando sin ningún problema. Él ha ido a entrenar normal, su vínculo no sufrirá ningún riesgo”. Además, puntualizó que “sus temas personales no tienen nada que ver con lo profesional. Si juega o no es un tema de Chemo Del Solar, en lo deportivo yo no me meto”, agregó el excongresista.