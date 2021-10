Universitario vs. Cusco FC EN VIVO por la Liga 1 Betsson: canal de transmisión del partido

Universitario de Deportes tiene la oportunidad de entrar de forma segura a la Copa Libertadores si logra vencer a los del Cusco FC, quienes están urgidos de ganar para mantener la categoría. Faltan solo dos jornadas para finalizar la Fase 2 de la Liga 1 Betsson, y si bien Universitario ya no tiene opciones de ser campeón, han presentado una notable mejoría con la llegada del técnico Gregorio Pérez, quien ha prometido un buen once. En esta nota sabrás qué canal transmite Universitario vs. Cusco FC.

Universitario y Cusco FC juegan en el Estadio Alberto Gallardo. Foto: Liga 1

¿Cómo llega Universitario?

Si bien el cuadro universitario tiene una ligera ventaja ante sus dos más cercanos perseguidores (César Vallejo y Melgar), necesitan salir airosos del Alberto Gallardo para no complicar su clasificación a la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Cusco FC?

El cuadro cusqueño cayó estrepitosamente 5-3 ante Deportivo Municipal, que empezó a salir de posiciones incómodas, y ello imposibilita al Cusco FC el poder alejarse de la temida zona de descenso, lo que lo obliga a ganar ante los cremas.

Universitario vs. Cusco FC: ficha del partido

Ficha del partido Universitario vs. Cusco FC Cuándo juegan sábado 23 de octubre Horario 3.30 p. m. Canal Gol Perú Dónde Estadio Alberto Gallardo

¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC por la Liga 1?

Estos son los horarios en los que se puede ver el encuentro entre Universitario de Deportes y Cusco FC, dependiendo del país en que te encuentres. El partido se jugará en Lima a las 3.30 p. m. (hora local).

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Florida): 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs. Cusco FC?

El encuentro será transmitido en todo el territorio nacional por la pantalla de Gol Perú, canal 14 y 714 de Movistar.

¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Universitario vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Universitario vs. Cusco FC: alineaciones probables

Universitario: Carvallo; Zevallos, Velarde, Quina, Cabanillas; Alfageme, Murrugarra; Quintero, Novick, Urruti; Valera

Cusco FC: Enríquez, Figueroa, Rizzo, Velásquez, Corrales, Gonzáles, Tello, Aubert, Cedrón, Montes, Rengifo.

¿Dónde se jugará el partido de Universitario vs. Cusco FC?

Universitario enfrentará a Cusco FC este sábado 23 de octubre por la fecha 16 de la Fase 2, en el Estadio Alberto Gallardo.