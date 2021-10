Partidos de hoy, sábado 23 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este sábado 23 de octubre del 2021 se disputarán importantes encuentros en el fútbol internacional. Uno de los más importantes se dará por la Premier League, donde se dará el cotejo de Chelsea vs. Norwich City. Además tendremos el partido Athletic Club vs. Villarreal por La Liga de España.

De igual forma, a nivel nacional, se disputarán los encuentros de la Primera División peruana que enfrentará a Universitario vs. Cusco, Universidad San Martín vs. Alianza Atlético y Sport Huancayo vs. Binacional. En el Brasileirao se dará el Fluminense vs. Flamengo, en la SuperLiga Argentina el Rosario Central vs. Racing Club y en la Liga Mx, Guadalajara vs. Cruz Azul. Sigue AQUÍ todos los detalles de los partidos a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y alineaciones.

Perú - Primera División

Sport Huancayo vs. Binacional

Canal: Gol Perú, Perú Magico

Hora: 11.00 a. m.

Universidad San Martín vs. Alianza Atlético

Canal: Gol Perú, Perú Magico

Hora: 1.15 p. m.

Universitario vs. Cusco

Canal: Gol Perú, Perú Magico

Hora: 3.30 p. m.

Inglaterra - Premier League

Chelsea vs. Norwich City

Canal: Star+, ESPN Brasil, ESPN2 Colombia

Hora: 6.30 a. m.

Everton vs. Watford

Canal: Star+, ESPN Brasil, GUIGO

Hora: 9.00 a. m.

Southampton vs. Burnley

Canal: Star+, SuperSport 4 Digitalb

Hora: 9.00 a. m.

Crystal Palace vs. Newcastle United

Canal: Star+, Palace TV, NUFC TV

Hora: 9.00 a. m.

Leeds United vs. Wolverhampton Wanderers

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 9.00 a. m.

Brighton & Hove Albion vs. Manchester City

Canal: ESPN Sur, Star+, ESPN Brasil

Hora: 11.30 a. m.

España - La Liga

Valencia vs. Mallorca

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 7.00 a. m.

Cádiz vs. Deportivo Alavés

Canal: ESPN3 Sur, Star+, Bet365

Hora: 9.15 a. m.

Elche vs. Espanyol

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 11.30 a. m.

Athletic Club vs. Villarreal

Canal: ESPN3 Sur, Star+, Bet365

Hora: 2.00 p. m.

Italia - Serie A

Salernitana vs. Empoli

Canal: Star+, Bet365, DAZN

Hora: 8.00 a. m.

Sassuolo vs. Venezia

Canal: Star+, Bet365, DAZN

Hora: 11.00 a. m.

Bologna vs. Milan

Canal: ESPN Sur, Star+, Bet365, ESPN Brasil

Hora: 1.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Bayern München vs. Hoffenheim

Canal: ESPN2 Sur, Star+, Bet365

Hora: 8.30 a. m.

RB Leipzig vs. Greuther Fürth

Canal: Star+, Bet365

Hora: 8.30 a. m.

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund

Canal: Star+, Bet365

Hora: 8.30 a. m.

Hertha BSC vs. Borussia M’gladbach

Canal: ESPN2 Sur, Star+, Bet365

Hora: 11.30 a. m.

Brasil - Brasileirão

Juventude vs. Ceará

Canal: Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

Hora: 3.00 p. m.

Santos vs. América Mineiro

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 3.00 p. m.

Fluminense vs. Flamengo

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 5.00 p. m.

Fortaleza vs. Athletico-PR

Canal: Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

Hora: 5.15 p. m.

Francia - Ligue 1

Nantes vs. Clermont

Canal: Bet365, Arena Sport 3 Serbia

Hora: 10.00 a. m.

Lille vs. Brest

Canal: TV5MONDE Amérique Latine, Bet365

Hora: 2.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Gimnasia La Plata vs. Central Córdoba SdE

Canal: AFA Play, TNT Sports, Fanatiz USA

Hora: 1.45 p. m.

Defensa y Justicia vs. Platense

Canal: ESPN Sur, Star+, AFA Play

Hora: 4.00 p. m.

Rosario Central vs. Racing Club

Canal: AFA Play, Fox Sports Premium Argentina

Hora: 6.30 p. m.

México - Liga MX