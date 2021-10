‘Zlatan’ Fernández contra el arbitraje: “Tapamos un penal, y luego lo repiten, es una cosa de locos”

Final de infarto. En un partido marcado por la polémica, Sport Boys y Carlos Mannuci igualaron 3-3 por la decimosexta jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Uno de los jugadores más destacados fue José Carlos Fernández, el experimentado delantero anotó un doblete y, tras el empate agónico de los rosados, cuestionó el accionar de los jueces en el penal que ejecutó Tarek Carranza.

“Nos dijeron que Manuel Heredia se adelantó, y Manuel en ningún penal se adelantó, porque él lo practica, y ahora que jugamos cosas importantes, dicen que se adelanta, es increíble”, sostuvo al finalizar el partido en Radio Ovación.

Así fue el primer lanzamiento de Tarek Carranza

El tanto del volante significó el 2-3 para los porteños a falta de 14 minutos para finalizar el partido. Con esta anotación, los dirigidos por Ytalo Manzo fueron en búsqueda de la igualdad y lo lograron en los descuentos a través de Sebastián Penco.

Para el popular ‘Zlatan’ esa jugada fue determinante en el marcador final y no se explica por qué el arbitro decidió repetir el lanzamiento. A su vez, lamentó que esto suceda mientras se definen los cupos a los certámenes continentales.

Gol de Sport Boys tras repetir el penal

“El equipo lo peleó hasta el final, tapamos un penal, y luego nos lo repiten, es una cosa de locos. (...) Lo importante para mí es que el equipo gane, estamos luchando por un torneo internacional, a mí me gusta competir dentro de la cancha y ahí es donde me gusta que me ganen”, precisó.

Si bien ese resultado los mantiene expectantes, octavos con 33 unidades, la escuadra trujillana cerrará su participación en el campeonato peruano ante Cantolao. El Delfín derrotó a UTC y de ganar su próximo cotejo evitarán perder la categoría.