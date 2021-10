Guardiola apoya a Steve Bruce tras ser destituido de Newcastle: “Nos tratan como lo peor”

El arribo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita a la Premier League, precisamente con la compra del Newcastle United, comenzó a generar revuelo en territorio británico. Steve Bruce, director técnico del conjunto urraca durante más de dos años, fue despedido como primer paso en la reestructuración de la institución. Al respecto, varios colegas salieron a respaldarlo y Josep Guardiola, estratega español del Manchester City, fue uno de ellos.

“Desde el primer día me decían que era un fracasado, que era un inútil, una gran pérdida de tiempo, un estúpido. Cuando los resultados iban bien, la excusa era: ‘Tu estilo de fútbol es una basura’ o que había tenido suerte. Todo lo que me tiraron fue muy, muy duro. Nunca me sentí querido, esa sensación de la gente buscando que pierda. Creo que este fue mi último trabajo, por mí y mi familia”, reveló hace unos días Steve Bruce en diálogo con The Telegraph.

Frente a ello, el primero que expresó su apoyo al exestratega del Newcastle fue Josep Guardiola durante la rueda de prensa antes del encuentro contra el Brighton.

'Pep' Guardiola llegó a la final de la Champions League con el Manchester City la temporada anterior. Foto: EFE

“Leí el posteo en Twitter o Instagram de Maximin, su jugador, sobre cómo Steve Bruce es. Esto es cómo Steve Bruce es para mí: un caballero excepcional, siempre se preocupó por mí de buena manera cuando vine desde Cataluña, desde otro país. Le deseo lo mejor y le aconsejo que no le preste mucha atención a los comentarios porque él sabe que es una mier**”, subrayó el español.

Luego, continuó con una fuerte crítica a los cibernautas: “A los entrenadores nos tratan como lo peor de lo peor, pero es un reflejo de la sociedad actual, de las redes sociales y que todos tengan derecho a decir lo que se les plazca”.

Finalmente, ahondó en las situaciones a las que hacen frente los técnicos. “Tanto Steve Bruce como todos los entrenadores buscamos hacerlo bien por el equipo, por el club, por los fanáticos, por todo, por el trabajo, por uno mismo. Y a veces ganas, a veces pierdes. Nadie merece ser tratado de esa manera”, sentenció ‘Pep’.