Granada vs. Osasuna EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el duelo por LaLiga?

Granada vs. Osasuna EN VIVO se enfrentan por la décima fecha de LaLiga Santander 2021-22 a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el Estadio El Sadar (Pamplona) y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, puedes ingresar a La República Deportes, donde encontrarás gratis las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado con el relato minuto a minuto y videos de los goles.

Granada vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Granada vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 22 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio El Sadar ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Granada vs. Osasuna?

En territorio peruano, podrás ver el Granada vs. Osasuna a partir de las 2.00 p. m. Consulta los horarios para otros países de la región.

La décima jornada de LaLiga Santander se abre con un partido entre un Granada que lucha por no caer en zona de descenso y un Osasuna que está en la pelea por alcanzar puestos de clasificación a la Champions League.

El conjunto nazarí recién ganó por primera vez en la temporada con el 1-0 de la jornada más reciente frente al Sevilla. Rubén Rochina fue el salvador del conjunto del peruano Luis Abram, quien formaría parte del once titular por segundo duelo consecutivo.

Luis Abram volvería a jugar desde el arranque. Foto: Granada CF

Los navarros, por su parte, llevan tres victorias al hilo, la última a domicilio sobre Villarreal por 2-1, con goles de Lucas Torró y Chimmy Ávila. Si los rojillos encadenan un nuevo triunfo, podrían llegar de forma momentánea a la cima de la tabla de posiciones.

Granada y Osasuna ya se enfrentaron dos veces en enero de este año, con balance de un partido ganado para cada equipo. Un dato llamativo es que, de sus 10 cruces más recientes, solo una vez ganó la visita, en este caso, el cuadro granadino.

¿Dónde ver Granada vs. Osasuna?

En Sudamérica, el Granada vs. Osasuna será televisado por la señal de DirecTV Sports.

¿Qué canal sintonizar para ver Granada vs. Osasuna vía DirecTV Sports?

Estos son los canales que debes sintonizar en tu operador de TV por cable o satélite DirecTV para que no te pierdas el Granada vs. Osasuna:

¿Cómo seguir ONLINE Granada vs. Osasuna?

La transmisión por internet del Granada vs. Osasuna estará a cargo de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su programación el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la alternativa de seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Alineaciones probables de Granada vs. Osasuna

Granada: Maximiano, Ouini, Germán, Abram, Neva, Milla, Monchu, Gonalons, Rochina, Suárez, Machís.

Osasuna: Sergio H., Vidal, García, David G., Sánchez, Torró, Rubén G., Darko, Moncayola, Martínez, Ávila.

¿Dónde juegan Granada vs. Osasuna?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Granada vs. Osasuna será el estadio El Sadar, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Pamplona.