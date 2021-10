FC Barcelona vs. Real Madrid: Benzema entrena diferenciado y es duda para el clásico

Luego de la victoria aplastante (5-0) del Real Madrid sobre el Shakhtar Donetsk, Karim Benzema terminó el encuentro con un golpe en el empeine del pie derecho. El delantero francés se entrena en el interior de las instalaciones del conjunto blanco. Carlo Ancelotti tiene la duda de si podrá contar o no con su goleador y capitán a dos días del FC Barcelona vs. Real Madrid.

En el Madrid se encuentran optimistas con que Benzema pueda llegar al clásico español. Por el momento, sigue con fuertes dolores y solo realiza trabajos suave de potenciación en el gimnasio del club.

Los jugadores que también vienen recuperándose son Hazard (sobrecarga) y Carvajal (problemas musculares), quienes parece que llegarán sin ningún problema al domingo. Aunque en principio ninguno de los dos será titular en el FC Barcelona vs. Real Madrid. El belga ha perdido protagonismo en el ataque y con el lateral se tomarán todas las precauciones. Si no está al 100% no lo arriesgarán.

Por otro lado, Jovic, Isco Alarcón y Gareth Bale trabajan sobre el césped con recuperadores del club y lo más probable es que no estén a la disposición de Ancelotti para este trascendental partido. Dani Ceballos sigue convaleciente por la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El encuentro de FC Barcelona y Real Madrid se disputará en el Camp Nou a las 9.15 a. m. (horario peruano). El duelo es válido por la fecha 10 de La Liga y será transmitido por la cadena ESPN este domingo.