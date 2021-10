¡Vamos Perú!: Diego Elías clasificó a las semifinales del Qatar Classic 2021

Diego Elías clasificó a las semifinales del Qatar Classic 2021 tras vencer a Raphael Kandra por 3-1 con parciales de 11-9, 8-11, 14-12, 11-1. El squashista peruano llega a su segunda semifinal de este torneo. Ambos atletas se habían conocido hace tres semanas en el US Open cuando Elías superó al jugador número 22 del mundo en cuatro juegos, pero esta vez fue un partido más apretado.

El campeón panamericano de squash en Lima 2019 llegó a este encuentro luego de derrotar al francés Gregoire Marche por 3-2. Diego ganó el primer juego, pero Kandra puso el empate en el segundo. El tercer juego parecía estar más reñido; sin embargo, Elías tomó una ventaja de 7-3 después de empezar a jugarle corto al alemán.

El cuarto juego lo ganó contundentemente por 11-1, ya que Raphael sufrió el cansancio del exigente choque. Al finalizar, Diego Elías mencionó que su rival es muy competitivo: “Es un oponente muy duro. Jugamos hace dos semanas en el US Open y yo ganaba cómodamente, pero luego él empezó a pelear y fue un partido muy duro. Estoy muy contento de cómo luché y estoy contento con esta victoria”.

“Estoy jugando muy lejos de mi mejor nivel esta semana. No he jugado bien, pero estoy muy contento con la forma en que he cerrado cada partido. Seguí luchando hasta el final y tal vez en el pasado hubiera sido diferente y simplemente me hubiera rendido y me hubiera ido a casa” , agregó.