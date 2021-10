EN VIVO Tottenham vs. Vitesse vía Star Plus: mira aquí el partido por la Conference League

EN VIVO Tottenham vs. Vitesse juegan este jueves 21 de octubre por la tercera fecha de la UEFA Conference League. Este encuentro se desarrollará en el estadio Gelredome y la transmisión estará a cargo de Star Plus ONLINE y EN DIRECTO para todo el continente. Sigue todas las incidencias del partido del tercer torneo de Europa y mira los videos de los goles en el minuto a minuto en La República Deportes.

Tottenham vs. Vitesse: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Vitesse Fecha Jueves 21 de octubre Hora 11.45 a. m. Canal Star+ Estadio Gelredome

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Vitesse por la Conference League?

Tottenham vs. Vitesse se verán las caras por el grupo G de la Conference League desde las 11.45 a. m. en las instalaciones del Gelredome, este jueves 21 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

¿Qué canales transmiten el Tottenham vs. Vitesse?

En Sudamérica, la transmisión del Tottenham vs. Vitesse irá por streaming en todos los países de habla hispana.

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports App

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Tottenham vs. Vitesse ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Tottenham vs. Vitesse por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Vitesse?

Para acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Vitesse, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.