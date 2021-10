Richard Acuña sobre Rodrigo Cuba: “Cuenta con todo el apoyo del Club”

¡Apoyo total! Richard Acuña, presidente del club César Vallejo, mostró su respaldo a Rodrigo Cuba, jugador de su plantel, debido a la crisis familiar que atraviesa. Como se recuerda, las cámaras de Magaly TV La Firme ampayaron a la aún esposa del jugador, Melissa Paredes, con el bailarín Anthony Aranda de Reinas del Show 2.

Tras el hecho, Acuña manifestó que el vínculo entre el ‘Gato’ y el equipo poeta no se verá afectado . Asimismo, el excongresista afirmó que el jugador seguirá participando de las prácticas del club, pese a la advertencia para tomar acciones legales que lanzó la conductora. “Él es jugador de la institución y está entrenando. Sus temas personales no tienen nada que ver con lo profesional [...] Respetamos y creemos al 100 % de la capacidad que tiene” puntualizó Acuña Núñez en una entrevista para la Revista Wapa.

Melissa Paredes tomará acciones legales contra el ‘Gato’ Cuba

Tras la polémica generada por el ampay, la conductora de América Hoy anunció que tomará medidas legales contra su exesposo, pues según mencionó, él conocía la situación que atravesaba su matrimonio y rompió el acuerdo que ambos mantenían. ”Ya no puedo confiar [...] Me ha dejado tan mal públicamente porque habíamos acordado en que yo ponía el comunicado y él no iba a poner nada”, manifestó en dicho programa. La actriz también confesó que el padre de su hija sabía que sentía atracción por otra persona y que su matrimonio ya no daba para más. “Nosotros luchamos varias veces” finalizó.