River Plate vs. Talleres EN VIVO: horario y canal para ver el duelo de la Liga Profesional

River Plate vs. Talleres se miden EN VIVO HOY, jueves 21 de octubre, por la decimoséptima jornada de la Liga Profesional Argentina. El encuentro entre los Millonarios y el Matador se disputará en el Estadio La Boutique a partir de las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora argentina). La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de TNT Sports e ESPN.

Si no quieres perderte ningún detalle de este compromiso puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto con todas las incidencias y los goles.

River Plate vs. Talleres: ficha del partido

Partido River Plate vs. Talleres ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 21 de octubre ¿A qué hora? 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio La Boutique ¿En qué canal? TNT Sports, ESPN2

¿A qué hora juega River Plate vs. Talleres por la Liga Profesional?

El partido River Plate vs. Talleres está pactado para que arranque este jueves 21 de octubre desde las 7.15 p. m. (hora peruana) y 9.15 p. m. (hora argentina).

México: 7.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Argentina: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

River Plate vs. Talleres: la previa

Decisivo cotejo. En un duelo que encuentra al primero y segundo del campeonato, River Plate y Talleres de Córdoba cerrarán la fecha 17 de la Liga Profesional. Los Millonarios podrían ampliar su ventaja con miras al tramo final del torneo.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se ubican en la cima del certamen con 36 unidades y ante el Matador buscarán seguir en lo más alto y evitar que Boca Juniors siga acercándose. El Millonario podrá contar su máxima figura, el joven atacante Julián Álvarez viene de marcar un hat-trick ante San Lorenzo y es uno de los máximos artilleros de la competición.

Por su parte, el local viene realizando una buena campaña y se posiciona en la segunda casilla con 32 unidades. En su última presentación cayeron ante Colón 1-0 y buscarán seguir en la pelea por el título.

River Plate vs. Talleres: tabla de posiciones Liga Profesional

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Talleres?

Para ver EN VIVO el River Plate vs. Talleres puedes hacerlo a través de TNT Sports, ESPN2 y el servicio streaming de Star Plus.

¿Qué canal es TNT Sports?

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Qué canal es ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Talleres?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Talleres, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver River Plate vs. Talleres ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Talleres por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Talleres: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña Biafore, David Martínez, Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Agustín Palavecino; Jorge Carrascal y Julián Álvarez.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Carlos Auzqui, Héctor Fertoli; Michael Santos.

¿Dónde van a jugar River Plate vs. Talleres?

River Plate vs. Talleres se jugará en el Estadio Francisco Cabasés, también conocido como La Boutique de Barrio Jardín. Este es un recinto deportivo situado en la ciudad de Córdoba, Argentina.