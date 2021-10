Partidos de hoy, jueves 21 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este jueves 21 de octubre del 2021, en la UEFA Europa League se llevarán a cabo numerosos cotejos. Entre los que destacan: Real Betis vs. Bayer Leverkusen, PSV vs. Monaco, Sturm Graz vs. Real Sociedad. También se jugará encuentros en Liga de Conferencia de la UEFA, en la cual se verán partidos como los de: Vitesse vs. Tottenham Hotspur, Feyenoord vs. Union Berlin y Slovan Bratislava vs Lincoln Red Imps

Mientras que en el otro lado del mundo se desarrollará la Superliga Argentina, entre cuyos partidos se disputaran el: Argentinos Juniors vs. Colón, el Independiente vs. Sarmiento y el Talleres Córdoba vs. River Plate. Los principales encuentros serán transmitidos por Star+ y varias señales de la cadena ESPN, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming las mejores jugadas, goles y alineaciones.

Europa - UEFA Europa League

Fenerbahçe vs. Antwerp

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Rapid Wien vs. Dinamo Zagreb

Canal: ESPN3 Sur

Hora: 11.45 a. m.

Lazio vs. Olympique Marseille

Canal: ESPN2 Sur

Hora: 11.45 a. m.

Ludogorets vs. Sporting Braga

Canal: ESPN Extra

Hora: 11.45 a. m.

Midtjylland vs. Crvena Zvezda

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen

Canal: ESPN Sur

Hora: 11.45 a. m.

PSV vs. Monaco

Canal: ESPN3 Sur

Hora: 2.00 p. m.

Rangers vs. Brøndby

Canal: Star+

Hora: 2.00 p. m.

West Ham United vs. Genk

Canal: ESPN Extra

Hora: 2.00 p. m.

Napoli vs. Legia Warszawa

Canal: ESPN Sur

Hora: 2.00 p. m.

Sturm Graz vs. Real Sociedad

Canal: Star+

Hora: 2.00 p. m.

Lokomotiv Moskva vs. Galatasaray

Canal: Star+

Hora: 2.00 p. m.

Sparta Praha vs. Olympique Lyonnais

Canal: Star+

Hora: 2.00 p. m.

Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piraeus

Canal: ESPN2 Sur

Hora: 2.00 p. m.

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

HJK vs. Maccabi Tel Aviv

Canal: Star+

Hora: 9.30 a. m.

Mura vs. Rennes

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

København vs. PAOK

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Qarabağ vs. Kairat

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Anorthosis vs. Flora

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Bodø / Glimt vs. Roma

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Alashkert vs. LASK Linz

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Feyenoord vs. Union Berlin

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Vitesse vs. Tottenham Hotspur

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

Maccabi Haifa vs. Slavia Praha

Canal: Star+

Hora: 11.45 a. m.

CFR Cluj vs. AZ

Canal: Star+

Hora: 14.00 p. m.

Partizan vs. Gent

Canal: Star+

Hora: 14.00 p. m.

CSKA Sofia vs. Zorya

Canal: Star+

Hora: 14.00 p. m.

Jablonec vs. Randers

Canal: Star+

Hora: 14.00 p. m.

Basel vs. Omonia Nicosia

Canal: Star+

Hora: 14.00 p. m.

Slovan Bratislava vs Lincoln Red Imps

Canal: Star+

Hora: 14.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina