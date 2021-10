Presidente de la ADFP: “Está en riesgo la organización de la Liga 1”

Por: Mariano López

Desde la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Óscar Romero, presidente del ente deportivo, se refirió al presente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la organización del torneo del fútbol peruano.

El directivo conversó con La República, previo a las elecciones que se celebrarán con la finalidad de elegir al nuevo presidente de la ADFP.

Aparte de la carta notarial enviada a Agustín Lozano y la FPF, ¿cuáles serán los pasos que seguirá la ADFP para conseguir que se le devuelva la realización y administración del torneo local?

Si no tenemos respuesta a la carta, vamos a convocar, después de los play-offs, a los presidentes de los clubes con sus delegados para tomar una decisión. En esa asamblea definiremos qué medida adoptar.

¿Existe algún vacío legal con el que la FPF pueda argumentar a favor de que esto no ocurra? Que lo firmó Edwin Oviedo (expresidente) y no Agustín Lozano, por ejemplo…

No, olvidemos quién lo firmó. Lo importante es que lo firmó el entonces presidente de la FPF. El oficio 684 establece que en 2022 el campeonato peruano regresará, previa evaluación de por medio, a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Taxativamente lo dice. Esa evaluación tendría que darse pronto.

¿En qué consistiría dicha evaluación?

Yo no lo entiendo. El torneo ha sido organizado los últimos años por la FPF. ¿Qué podrían evaluar si nosotros no hemos organizado nada? De acuerdo a la nulidad del estatuto del 2019 por el TAS y a la nulidad de inscripción e ineficacia de validez del estatuto del 2009, nosotros tendríamos que volver a tomar la realización del campeonato.

¿Cuáles son las consecuencias reales de no darse lo prometido por la FPF?

Es que, normativamente, si dejaron sin efecto el estatuto del 2019, donde se dio la creación de la Liga 1 y la gerencia de licencias, por ejemplo, entonces estas ya no estarían aprobadas. Si nos vamos al 2009, tampoco existen. ¿Quién va a llevar el campeonato y con qué? Esto pone en riesgo la organización del campeonato. ¿Bajo qué reglamentos trabajaría la Liga 1? ¿En virtud a qué estatuto saldrían las normas? La FPF se encuentra en inseguridad normativa total. Me preocupa más allá del oficio 684.

La FPF convocó a Asamblea ( jueves 22 y viernes 23 de octubre) para aprobar la modificación de estatutos...

Esa convocatoria jurídicamente hablando es ilegal porque está siendo convocada bajo la norma del estatuto del año 2009 cuando tenemos conocimiento que la Corte Suprema del Poder Judicial declaró nula la inscripción de ese estatuto. Sunarp publicó un comunicado sobre este tema y va a abrir una investigación a los funcionarios. Hay que advertir a los miembros de la asamblea de bases que si asisten a esa asamblea están siendo cómplices del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y falsedad genérica.

¿A qué se debe que, bajo su mandato, se hayan aprobado nuevos estatutos que permiten la reelección en la presidencia de la ADFP?

El 27 de junio de este año, en la comisión de proyecto de modificación de estatutos de la ADFP, cuatro clubes presentaron este proyecto de estatuto a la asamblea, el mismo que fue aprobado. Una de las modificaciones es que la gestión de los consejos directivos ya no sea de dos años, sino de cuatro, con el sustento de que cada gestión tenga el tiempo necesario para desarrollar sus proyectos.

¿Cuáles fueron los cuatro clubes que conformaron esa comisión y por qué ellos?

Eran Alianza Lima, Cantolao, Binacional y Cusco FC. La asamblea fue la que designó esa comisión y los cuatro clubes fueron propuestos por la misma.

Albert Cabanillas, también candidato a la presidencia de la ADFP, ha manifestado que usted pretende tachar su lista bajo un requisito subjetivo y no existente…

Existe el derecho de cualquier persona, hasta un tercero, de presentar tachas en un proceso de elecciones. En principio, la lista 1, encabezada por el señor Cabanillas, ha presentado tres tachas, una contra cada miembro de mi lista. Nosotros hemos presentado una sola contra su lista.

¿Y a qué se deben?

Según el señor Cabanillas, las tres tachas argumentan que los miembros de mi lista no tienen el tiempo necesario como representantes de sus clubes (Alianza, Universitario y Melgar). Ayer, en audiencia en el comité electoral, hemos demostrado documentariamente que sí cumplen con los requisitos para formar parte de la lista que yo encabezo. La tacha que nosotros presentamos se debe a que el señor Cabanillas, quien es miembro de mi junta directiva actual como secretario, fue elegido y juramentó al cargo sin haber renunciado a sus funciones en UTC. El artículo 45 del estatuto estipula que debe ser así. Él ha señalado en varios medios que es gerente deportivo de UTC, aun siendo miembro del consejo directivo. Eso no es compatible. En 18 meses siendo secretario, solo ha venido a dos asambleas y a una tercera donde la misma asamblea pidió su renuncia al cargo de secretario. Cuando lo citaron vino con una carta de su club diciendo que él no era el gerente, pero luego se comprobó que eso era mentira gracias al COMET (software que automatiza todos los procesos de registro y administración de los actores dentro de organizaciones de fútbol), donde estaba registrado como gerente de UTC.

¿Eso, en términos legales, lo puede dejar fuera de competencia?

Le mintió a la asamblea respecto a ese tema. Eso lo hace no idóneo para el cargo de presidente de la ADFP. Es más, esa no es solo una mentira, sino un delito llamado falsedad genérica.

¿Cuáles son los proyectos que tiene en mente para la ADFP en caso de salir reelegido?

Los proyectos son la ejecución de la construcción del hotel en la sede de la ADFP, junto con la construcción de dos canchas reglamentarias para que puedan entrenar los clubes de provincia y Lima. Estamos en conversaciones, además, con la Municipalidad de Surco, ya que se nos va a concesionar un terreno para construir la ‘Casa del Fútbol’. Ahí estará la ADFP de primera y segunda división, las asociaciones de árbitros, entrenadores, agremiación, fútbol playa y periodistas, quienes tendrán instalaciones debidamente equipadas para realizar su trabajo. También queremos implementar la primera universidad del deporte. En abril del 2022 la Sunedu levantará el veto de creación de licenciamiento de nuevas universidades y estaremos presentando este nuevo proyecto.