Thibaut Courtois: “Cuando juegas contra un grande da igual que esté último o primero”

En la previa del FC Barcelona vs Real Madrid, el portero Thibaut Courtois fue entrevistado por el programa español #Vamos y comentó sus sensaciones con respecto al clásico de este domingo 24 de octubre en el Camp Nou. En primer lugar, el jugador belga indicó que en este tipo de partidos no importa cómo se llegue, ya que es un encuentro de rivales históricos.

“Siempre en el fútbol puede haber equipos que están peor en la clasificación, pero cuando juegas contra un grande da igual que estés último o primero. Un partido tan importante como un clásico los dos equipos vamos a estar muy bien. Hay que estar muy concentrados, con intensidad desde el primer minuto y saber lo que nos estamos jugando”, expresó.

FC Barcelona y Real Madrid se verán las caras por segunda vez este año. Foto: composición LR/EFE.

Asimismo, señaló que la ausencia de Messi no será un problema para la escuadra catalán que siempre hace buenos enfrentamientos. “ Yo me acuerdo de un partido el primer año que llegué que no jugó él y perdimos 5-1 . No quiero recordar eso, pero es así. El Barça tiene calidad, nuevas jóvenes estrellas: Ansu Fati, Pedri... Va a ser un gran partido porque tienen mucha calidad”, indicó.

Por otro lado, Courtois espera que su equipo saque un buen resultado en el Camp Nou, aunque prefiere ser cauto. “Yo pensaría ganar fuera de casa, pero no suelo decir un resultado. El karma luego te la devuelve y prefiero no decirlo. Yo voy siempre con la mente positiva a un partido y pensando que vamos a ganar. Y con esa mentalidad voy, agresivo a ganar ese partido y eso intentamos”.