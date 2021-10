Jordi Alba sería baja para el clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid

¡Problemas en casa blaugrana! A tres días del clásico entre FC Barcelona y Real Madrid, Jordi Alba sufrió una lesión y podría ser baja para el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Liga Santander. El lateral de 32 años terminó el encuentro ante el Dinamo Kiev con un esguince en el tobillo derecho, situación que fue de preocupación del mismo jugador tras el fin del cotejo.

“He dejado el pie muerto y me ha dado en la puntera. Me ha hecho bastante daño. Algo tengo, no creo que sea grave ; pero algo tengo, porque me ha hecho bastante daño”, señaló Alba en declaraciones para los medios.

Jordi Alba jugó los 90 minutos ante el Dinamo Kiev. Foto: EFE.

Los entrenamientos del viernes y del sábado marcarán su disponibilidad, pero según el medio español Mundo Deportivo, Ronald Koeman ya estaría pensando en Sergiño Dest como reemplazante de Jordi en la banda izquierda . Oscar Mingueza ocuparía el carril derecho y se optaría por un línea de cuatro en el mediocampo para contrarrestar a los extremos del Madrid.

¿Cuándo y a qué hora jugarán FC Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 24 de octubre desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Real Madrid?

Los canales de TV encargados de transmitir el clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid serán ESPN para toda Sudamérica y la plataforma Star+.