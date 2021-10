Dani Alves sobre el FC Barcelona: “Extraño mucho aquella casa”

Dani Alves estuvo presente en el Camp Nou en el encuentro entre el FC Barcelona y el Dinamo de Kiev por la Champions League. El lateral brasileño habló para el programa de Podcast de Daniel Habif y manifestó su cariño hacia el club catalán, al cual considera su hogar.

“Extraño mucho aquella casa. Esa casa es especial, por lo que hemos ganado. No lo que hicimos, sino por cómo lo hicimos. No he vuelto a encontrar otro sitio igual” , contestó el brasileño al ser consultado por una posible vuelta al Barcelona.

Además, se refirió a su salida del cuadro culé en junio del 2016. “Yo salí del Barça para demostrar que el Barça se equivocó conmigo. Mis valores no están a la venta” , expresó.

El exjugador del Sao Paulo de Brasil también recordó su reacción ante el gesto racista del que fue víctima en el duelo frente al Villarreal en el 2014. En aquella ocasión, un aficionado le arrojó un plátano desde la tribuna y el defensor se lo comió.