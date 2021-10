Ansu Fati y la incómoda pregunta que no respondió sobre Lionel Messi

Gran desafío. Tras la salida de Lionel Messi del Barcelona, se especuló mucho sobre quién debería llevar la ‘10′. Mientras la hinchada asimilaba la partida de su máximo ídolo, el club anunciaba que Ansu Fati sería el encargado de asumir tal responsabilidad.

En la última conferencia de prensa que organizó la institución para anunciar la renovación de su joven promesa, el atacante de origen bisauguineano fue consultado sobre cómo se tomó la decisión de portar la camiseta del astro argentino.

“Es una pregunta que me hace mucha gente. Estoy muy agradecido al club que haya confiado en mí, junto a los capitanes. Lo podría haber llevado otro jugador, por suerte me ha tocado el número y estoy agradecido al club y a los capitanes por ofrecérmelo. Yo estaba dispuesto porque estas en el Barza y tienes que estar preparado para todo. Para mí no es una presión, sino una motivación”, manifestó.

“Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo, yo tengo que seguir mi propio camino y la verdad no miro mucho el número, sino lo que puedo aportar al equipo”, añadió.

Sin embargo, tras su respuesta, le consultaron si habló directamente con el futbolista del PSG al respecto. Al respecto, Fati tuvo un respuesta irónica. “Siguiente pregunta, por favor”, sentenció.

Por otra parte, a pocos días de disputarse el clásico del fútbol español entre el Real Madrid y Barcelona, se espera que Ronald Koeman pueda alinear al deportista de 18 años.

¿Cuándo se jugará el Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona vs. Real Madrid se medirán este domingo 24 de octubre, desde las 9.15 a. m., en el Camp Nou. El duelo será válido por la fecha 10 de LaLiga.

Tabla de posiciones liga española