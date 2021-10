PREVIA WWE Crown Jewel Roman Reigns vs. Brock Lesnar: hora, canal y luchas del evento

WWE Crown Jewel 2021 será la tercera edición del evento exclusivo a darse en Arabia Saudita y contará con luchas muy llamativas, como el combate dentro de la celda infernal entre Edge y Seth Rollins, Goldberg vs. Bobby Lashley en una lucha sin sanciones y la contienda por el Campeonato Universal entre Brock Lesnar y Roman Reigns. Descubre a continuación las luchas pactadas, hora de transmisión, canales, fecha y más.

Luchas confirmadas

Campeonato en parejas de SmackDown (pre-show): The Usos (c) vs. The Hurt Business

The Usos vs. The Hurt Business. Foto: WWE

Una hora antes de iniciar el show, los actuales campeones por pareja de SmackDown, The Usos (Jimmy y Jey Uso) defenderán los títulos ante The Hurt Business (Cedric Alexander y Shelton Benjamin). Los campeones retuvieron sus preseas exitosamente ante Street Profits el pasado SmackDown y ahora tendrán por delante a los secuaces de Bobby Lashley, que volvieron a reunirse hace unas semanas.

Final del King of the ring: Finn Bálor vs. Xavier Woods

Finn Bálor vs. Xavier Woods. Foto: WWE

El pasado Raw se supo que Xavier Woods sería el finalista del King of the Ring tras vences a Jinder Mahal y buscará alcanzar la gloria ganando este prestigioso torneo. No obstante, tendrá al frente a Finn Bálor, que recientemente perdió su oportunidad titular por el Campeonato Universal, por lo que el Rey Demonio busca pasar este trago amargo.

Final del Queen’s tournament: Doudrop vs. Zelina Vega

Doudrop vs. Zelina Vega. Foto: WWE

Doudrop clasificó a la final sorpresivamente tras derrotar a Shayna Baszler (favorita a ganar el torneo) y en Arabia Saudita enfrentará a la otra finalista Zelina Vega para coronar a la primera reina.

Mansoor vs. Mustafa Ali

Mansoor vs. Mustafa Ali: Foto: WWE

Durante los shows semanales, Mustafa Ali formó equipo con Mansoor, puesto que quería enseñarle cómo funcionan las cosas en el elenco principal. Sin embargo, tras muchas derrotas ante otros equipos, decidió atacarlo a traición y darle fin a su breve alianza.

Campeonato en parejas de Raw: RK-Bro (c) vs. AJ Styles y Omos

RK-Bro vs. AJ Styles y Omos. Foto: WWE

Randy Orton y Riddle (RK-Bro) se coronaron campeones por pareja de Raw en SummerSlam 2021 luego de derrotar a AJ Styles y Omos. No obstante, estos últimos han hecho todo lo posible para buscar una revancha, a tal punto de interferir en los combates de los campeones. Por lo que se decretó que estos equipos se enfrenten en Arabia.

Hell in a cell: Edge vs. Seth Rollins

Edge vs. Seth Rollins. Foto: WWE

En 2014, Edge y Seth Rollins tuvieron un fuerte careo que terminó con el ‘Arquitecto’ a punto de romperle el cuello al, en ese momento, retirado luchador. Sin embargo, la superestrella categoría R regresó a la acción en 2020, durante el Royal Rumble, pero no sería hasta este año en el que finalmente se verían las caras e iniciarían con una rivalidad que, hasta ahora, deja a Rollins y Edge con una victoria. Este 21 cerrarán dicho feudo dentro de la celda infernal.

No holds barred: Goldberg vs. Bobby Lashley

Goldberg vs. Bobby Lashley. Foto: WWE

En SummerSlam, Goldberg enfrentó a Bobby Lashley por el Campeonato de la WWE, pero el árbitro decretó como ganador a este último luego de que MVP (representante de Lashley) atacara al veterano luchador con un bastón, aunque esto no quedaría ahí. Tras el combate, el hijo de Goldberg interfirió para salvar a su padre, por lo que fue reducido violentamente por el campeón, lo que generó la ira de la leyenda de WCW, quien juró vengarse en este evento.

Campeonato femenino de SmackDown: Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks vs. Bianca Belair

Becky vs. Sasha vs. Bianca. Foto: WWE

Becky Lynch regresó a la WWE en SummerSlam de este año al derrotar en menos de un minuto a la campeona de ese entonces Bianca Belair. Por otro lado, aquella lucha tenía originalmente a Sasha Banks como contrincante, por lo que en Extreme Rules también hizo su regreso interfiriendo en el combate titular entre Belair y Lynch. Esto pactó una triple amenaza para Crown Jewel.

Campeonato de la WWE: Big E (c) vs. Drew McIntyre

Big E vs. Drew McIntyre. Foto: WWE

Tras 10 años, Big E se coronó como monarca de la empresa luego de canjear su maletín de Money in the bank ante el anterior campeón Bobby Lashley. Seguidamente, Drew McIntyre retó a Big E por el título, puesto que no podía tener oportunidades luego de su última derrota ante Lashley. Esto pactó el encuentro titular en el evento celebrado en Arabia Saudita.

Campeonato Universal: Roman Reigns (c) vs. Brock Lesnar

Roman Reigns vs. Brock Lesnar. Foto: WWE

El evento central, sin duda alguna, será la lucha por el Campeonato Universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar, quien regresó sorpresivamente a la WWE luego de un año de encarar al Jefe Tribal y con las intenciones de ir a por su título. Conforme fueron pasando las semanas, las tensiones entre ambos luchadores fueron aumentando gracias a Paul Heyman (representante de Reigns), quien anteriormente había trabajado con Lesnar y generó la duda sobre para quién trabaja realmente.

¿Cuándo y dónde será Crown Jewel 2021?

El show será el 21 de octubre desde el Mohammed Abdu Arena de Arabia Saudita.

Horarios de Crown Jewel 2021

11.00 a. m. - Ciudad de México (México), Colombia, Panamá, Perú y Ecuador

Ciudad de México (México), Colombia, Panamá, y Ecuador 09.00 a. m. - Los Ángeles (Estados Unidos)

Los Ángeles (Estados Unidos) 10.00 a. m. - Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua 12.00 p. m. - Nueva York (Estados Unidos), Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico

Nueva York (Estados Unidos), Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico 1.00 a. m. - Argentina, Uruguay y Santiago de Chile (Chile)

Argentina, Uruguay y Santiago de Chile (Chile) 5.00 a. m. - Islas Canarias y UK

Islas Canarias y UK 6.00 a. m. - España.

¿Qué canales transmiten Crown Jewel 2021?

Este evento será transmitido a través de WWE Network, Peacock y Fox Sports para Latinoamérica.

¿Dónde seguir Crown Jewel ONLINE GRATIS?

Si quieres VER la transmisión ONLINE de CROWN JEWEL, La República Deportes hará un minuto a minuto con todas las luchas y acontecimientos del evento.