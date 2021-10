América de Cali vs. Independiente de Santa Fe vía Roja Directa EN VIVO: ¿cómo ver la trasmisión del duelo deportivo?

Dos grandes equipos colombianos se enfrentarán para conseguir el liderazgo en liga de su país: América de Cali vs. Independiente de Santa Fe será un partido prometedor, que se jugará en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá con Santa Fe de local, aunque vienen con desventaja ya que perdieron 2-1 con los caleños en el partido de ida. En esta nota podrás conocer cómo ver por la plataforma Roja Directa este encuentro.

América de Cali vs Independiente Santa Fe

¿A qué hora juegan América de Cali vs. Independiente Santa Fe?

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Colombia : 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. PT / 9.00 p. m. ET

¿Qué canal transmite el partido América de Cali vs. Independiente Santa Fe?

El encuentro será transmitido EN DIRECTO para Colombia por Win Sports+, canal deportivo donde se seguirán los pormenores de esta justa futbolística.

¿Dónde ver América de Cali vs. Independiente Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del América de Cali vs. Independiente de Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver América de Cali vs. Independiente Santa Fe en Roja directa?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca América de Cali vs. Independiente de Santa Fe

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de América de Cali vs. Independiente Santa Fe

América de Cali: Graterol; Arrieta, Torres, Segura, Ortíz; Sierra, Angulo, Paz; Quiñónes, Ramos, Lucumí.

Santa Fe: Castellanos; Porras, Torijano, Ortíz, Mosquera; Sánchez, Mejía; Pedroza, Osorio, Velásquez; Dinolis.