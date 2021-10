Manchester United vs. Atalanta EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por la Champions League

VER Manchester United vs. Atalanta EN VIVO ONLINE. HOY, miércoles 20 de octubre, se llevará a cabo el duelo entre los diablos rojos y el equipo de Bérgamo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El compromiso será a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el mítico estadio Old Trafford, en la ciudad de Manchester, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica y Star+ vía streaming por internet. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde se realizará la cobertura de este encuentro y el minuto a minuto .

Manchester United, con Cristiano Ronaldo, no empezó de la mejor manera la Liga de Campeones. Los diablos rojos cayeron en su visita al Young Boys, pero supieron levantarse en la segunda fecha ante el Villarreal. Por otro lado, Atalanta buscará su segunda victoria de manera consecutiva. Los de Bérgamo empataron en su debut ante los españoles y vencieron al cuadro suizo.

Manchester United vs. Atalanta: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Atalanta ¿Cuándo juegan? Miércoles 20 de octubre ¿Dónde? Old Trafford ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star+

¿Cuándo y a qué hora juegan Manchester United vs. Atalanta?

Manchester United vs. Atalanta se jugará HOY, miércoles 20 de octubre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Manchester United vs. Atalanta: previa del partido por Champions League

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, admitió que la presión es cada vez mayor con las derrotas, pero que está acostumbrado a vivir con ello.

El conjunto de Manchester cayó este último sábado por 4-2 contra el Leicester City y solo suma una victoria en los últimos cinco partidos, lo que pone en problemas al puesto del noruego.

“Cada vez que pierdes, la presión crece, claro, pero estamos acostumbrados a vivir con ello. Somos el Manchester United, hemos pasado momentos como estos, peores partidos incluso. Tenemos que recuperarnos el miércoles. Voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda, porque creo en este equipo”, dijo Solskjaer a la BBC.

Además, Solskjaer también habló de Cristiano Ronaldo, que después de marcar cuatro tantos con Portugal, hizo un partido muy discreto contra el Leicester.

“Es uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy no hemos creado suficientes ocasiones para él o para el resto. Su actitud ha sido muy positiva”, agregó Solskjaer.

Con información de EFE.

¿Qué canal transmitirá Manchester United vs. Atalanta?

El duelo Manchester United vs. Atalanta será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN y Star Plus, canales que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: ESPN Sur, Star Plus

Argentina: ESPN Sur, Star Plus

Bolivia: ESPN Sur, Star Plus

Chile: ESPN Sur, Star Plus

Ecuador: ESPN Sur, Star Plus

Colombia: ESPN Sur, Star Plus

Venezuela: ESPN Sur, Star Plus

México: HBO Max

Uruguay: ESPN Sur, Star Plus

Paraguay: ESPN Sur, Star Plus

Brasil: TNT Brasil, HBO Max.

¿Cómo ver Manchester United vs. Atalanta en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star+ para ver Manchester United vs. Atalanta?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Atalanta, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Manchester United vs. Atalanta?

El Manchester United vs. Atalanta se jugará en el estadio Old Trafford, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra.