Luis Abram: “Siempre va a ser una ilusión y un orgullo ser llamado por mi selección”

Tras sus buenas actuaciones con Vélez Sarsfield, Luis Abram dio el gran salto en su carrera y fichó por el Granada de España. Si bien empezó como suplente, el central de la selección peruana supo ganarse un lugar en el equipo titular y ahora es una pieza fundamental en el plantel que dirige Diego Martínez Penas . En la previa del duelo ante Osasuna por LaLiga, el defensor de 25 años no solo se refirió al momento que vive el equipo canario, sino también habló sobre si le molesta o no acudir al llamado de la selección peruana, así no dispute ningún minuto.

“ Uno siempre quiere jugar, pero siempre va a ser una ilusión y un orgullo ser llamado por mi selección, la predisposición siempre va a estar ”, señaló en conferencia de prensa el futbolista nacional.

Con respecto al encuentro ante Osasuna, confesó que si bien el equipo rival está “en buena racha”, tratarán de “cortarles la racha para poder seguir subiendo. Va a ser un partido muy parecido al del Sevilla, vamos a tratar de mantener la portería a cero”, añadió.

Abram también se refirió al mal inicio del Granada en el torneo español, donde están ubicados en la posición 17 con apenas seis unidades producto de un triunfo, cuatro derrotas y un empate. “El equipo está pasando un proceso de cambio, y ya nos vamos adaptándonos a lo que pide el técnico y ya se van viendo los resultados. Conseguimos la victoria en el último partido y esperamos seguir así. Al principio nos costaba hacer lo que nos pedía el técnico, pero ahora lo vamos haciendo mejor”, señaló.

En esa misma línea, aseguró que viene “entrenando de la mejor manera posible para poder ayudar al equipo” y que aún se está aclimatando al fútbol ibérico. “En España el fútbol es mucho más rápido, enseguida tienes la presión encima, hay que jugar a uno o dos toques”, finalizó.

