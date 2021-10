Juventus vs. Zenit EN VIVO: minuto a minuto del encuentro por la Liga de Campeones

VER Juventus vs. Zenit EN VIVO ONLINE. Este miércoles 20 de octubre se llevará a cabo el encuentro entre italianos y rusos por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022. La Vecchia Signora visitará el Gazprom Arena, ubicado en la ciudad de San Petersburgo, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y buscará una nueva victoria en esta competición europea. La transmisión de este encuentro estará a cargo del canal ESPN 2 para toda Sudamérica y Star+ vía streaming online. También podrás sumarte a la web de La República Deportes, donde se realizará la cobertura de este duelo y el minuto a minuto.

Estadísticas Juventus vs. Zenit

¿A qué hora juega Juventus vs. Zenit?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: .00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Previa del partido Juventus vs. Zenit

El argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus, sigue sin entrenar con el grupo a causa de una lesión muscular que sufrió el 27 de septiembre pasado y quedó fuera de la lista del técnico Massimiliano Allegri para la visita al Zenit San Petersburgo por la Liga de Campeones.

“Dybala está trabajando bien, pero todavía no está con el grupo”, informó este martes Allegri en la rueda de prensa de la víspera, en la que aseguró que el español Álvaro Morata ya está listo para ser titular en tierras rusas contra el Zenit.

Dybala sufrió una elongación en el muslo izquierdo en el partido liguero que el Juventus ganó el 27 de septiembre al Sampdoria, en el que marcó su segundo gol de la temporada.

Desde entonces, el argentino no ha podido trabajar con normalidad y Allegri informó de que la ‘Joya’ podrá volver a entrenarse con el grupo a finales de esta semana o a principios de la próxima.

El técnico italiano dispone de Morata y el italiano Moise Kean como únicos delanteros centros para la visita al Zenit, en la que su equipo buscará mantener el pleno de victorias tras los triunfos cosechados frente al Malmoe y al Chelsea, vigente campeón de Europa.

Allegri manifestó su optimismo sobre las posibilidades de dar minutos al brasileño Arthur Melo, quien se estrenó esta temporada el último domingo en el partido liguero contra el Roma, tras más de cuatro meses de baja por una operación de limpieza en una rodilla.

Con información de EFE.

¿Qué canal transmite Juventus vs. Zenit por Champions League?

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: ESPN 2, Star+

Colombia: Star+

Chile: ESPN 2, Star+

Ecuador: ESPN 2, Star+

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: ESPN 2, Star+

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: ESPN 2, Star+.

¿Cómo ver Juventus vs. Zenit en ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

ESPN en Sudamérica

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

¿Cómo seguir Juventus vs. Zenit en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver Juventus vs. Zenit debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Juventus vs. Zenit: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata y Kean. DT: Massimiliano Allegri.

Zenit: Kerzhakov; Barrios, Chistyakov, Rakitskyi; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Azmoun y Claudinho. DT: Serguéi Semak.

.