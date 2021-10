Jordi Alba tras el triunfo de Barcelona: “Hemos sufrido, aunque no nos han generado ocasiones”

Tras dos derrotas consecutivas, FC Barcelona venció 1-0 al Dinamo Kiev por la jornada tres de la Champions League. Con gol de Gerard Piqué, los dirigidos por Ronald Koeman obtuvieron un respiro para seguir luchando por la clasificación del equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones. Ante ello, Jordi Alba conversó con la prensa tras el partido y dio sus impresiones por la victoria culé.

“Hemos podido meter más de un gol en la primera parte. En la segunda, sin ellos crearnos peligro, nosotros no hemos estado bien. Sobre todo en la presión. Hemos sufrido, aunque no nos han generado ocasiones”, señaló el lateral español.

Revive el gol de Gerard Piqué

Asimismo, el lateral de 32 años destacó la anotación de su compañero y bromeó con el centro que le puso en el área. “Pique, para ser un defensa, lleva muchísimos goles. La verdad es que le he puesto un caramelito, me tiene que dar las gracias ”, expresó.

Por otro lado, Alba señaló que tiene un golpe en el pie y espera que no sea de gravedad. “He dejado el pie muerto y me ha dado en la puntera. Me ha hecho bastante daño. Algo tengo, no creo que sea grave; pero algo tengo, porque me ha hecho bastante daño ”.

Finalmente, habló sobre el próximo partido ante el Real Madrid y espera darle un triunfo a la hinchada. “Llegamos al clásico con buenas sensaciones. Tras ganar al Valencia y ganar aquí hoy. Creo que son dos partidos muy buenos. La gente está respondiendo. Nos esperamos un partido muy difícil contra el Real Madrid. Da igual cómo llegues, esperemos dar una alegría a la afición”, comentó.