Lille vs. Sevilla: fecha, hora, canal de este partido por la jornada 3 de la Champions League

Lille vs. Sevilla se juega este miércoles 20 de octubre por la tercera jornada del Grupo G de UEFA Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Pierre Mauroy y está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora francesa y española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 3 y Star+. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Lille vs. Sevilla: previa del partido

Lille, actual campeón de la liga francesa, recibirá en su casa al Sevilla. Ambos equipos parten con la necesidad de sumar su primera victoria en el certamen. El cuadro francés dirigido por Jocelyn Gourvennec viene de empatar y perder ante Wolfsburgo (0-0) y RB Salzburgo (2-1), respectivamente.

Por su parte, el Sevilla ha sumado dos empates en las dos primeras jornadas, ante el cuadro austriaco y conjunto alemán con un marcador de 1-1 en los dos partidos. Los dirigidos por Julen Lopetegui urgen de una victoria para acomodarse en la tabla.

Será la primera vez que los dogos y blanquirrojos se medirán por la Champions League, ya que anteriormente lo han hecho en la Europa League.

Lille vs. Sevilla: ficha del partido

Partido Lille vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Miércoles 20 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora francesa y española) ¿Dónde? Estadio Pierre Mauroy ¿En qué canal? ESPN 3 y Star+

Lille vs. Sevilla: últimos partidos en el Grupo G

Lille vs. Sevilla: cuarteto arbitral y VAR

Partido: Lille vs. Sevilla
Rol Michael Oliver (Inglaterra) Árbitro central Stuart Burt (Inglaterra) Asistente 1 Simon Bennett (Inglaterra) Asistente 2 David Coote (Inglaterra) Cuarto árbitro Stuart Attwell (Inglaterra) VAR

¿A qué hora juegan Lille vs. Sevilla?

En horario peruano, el choque Lille vs. Sevilla se disputará desde las 2.00 p. m., y en el francés y español a las 9.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p. m

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m

Chile: 4.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Lille vs. Sevilla EN VIVO?

El duelo Lille vs. Sevilla será transmitido por la señal de ESPN 3 y Star Plus, canales que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: ESPN 3 Sur, Star Plus

Argentina: ESPN 3 Sur, Star Plus

Bolivia: ESPN 3 Sur, Star Plus

Chile: ESPN 3 Sur, Star Plus

Ecuador: ESPN 3 Sur, Star Plus

Colombia: ESPN 3 Sur, Star Plus

Venezuela: ESPN 3 Sur, Star Plus

México: HBO Max

Uruguay: ESPN 3 Sur, Star Plus

Paraguay: ESPN 3 Sur, Star Plus

Brasil: HBO Max

Estados Unidos: Paramount+

España: Movistar+

Francia: Canal+ Sport

Alemania: DAZN

Reino Unido: BT Sport Extra.

¿Cómo ver Lille vs. Sevilla EN VIVO vía ESPN 3?

Para ver Lille vs. Sevilla por ESPN 3 en vivo deberás acceder a estos canales si te encuentras en el territorio sudamericano:

Satélite

DirecTV: canal 623 (SD), canal 1623 (HD)

SimpleTV: canal 623 (SD), canal 1623 (HD)

Movistar TV: canal 488 (SD), canal 887 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 508 (SD), canal 742 (HD)

Claro TV: canal 66 (SD), canal 524 (HD).

¿Dónde ver Lille vs. Sevilla ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Lille vs. Sevilla por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Lille vs. Sevilla vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Lille vs. Sevilla, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se juega Lille vs. Sevilla?

El escenario escogido para este compromiso Lille vs. Sevilla es el Estadio Pierre Mauroy, casa deportiva localizada en Lille, Francia, que cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores.

Lille vs. Sevilla: tabla de posiciones del Grupo G

Lille vs. Sevilla: próximos partidos de los dogos

Lille vs. Sevilla: próximos partidos de los blanquirrojos