VER Benfica vs. Bayern Múnich EN VIVO: horario y canales del partido por Champions League

Benfica vs. Bayern Múnich EN VIVO se miden HOY, miércoles 20 de octubre, en el Estadio da Luz, ubicado en la ciudad de Lisboa, por la tercera jornada del grupo E de la Champions League. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO de este compromiso será a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y estará a cargo de Star+ vía streaming.

También puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto con las incidencias del juego y todos los goles de partido.

Benfica vs. Bayern Múnich: ficha del partido

Partido Benfica vs. Bayern Múnich ¿Cuándo juegan? Miércoles 20 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio da Luz ¿En qué canal? Star+

Benfica vs. Bayern Múnich: la previa

Duelo por el liderato. Pese a tener un rival como el Barcelona, Benfica y Bayern de Múnich lograron posicionarse en los primeros lugares del grupo E de la Champions League y buscarán dar un paso más hacia la clasificación.

Los dirigidos por Jorge de Jesús vienen de dar la sorpresa tras golear 3-0 a un desconocido Barcelona y agravaron la crisis en la institución culé. A pocas horas de disputar el compromiso ante los bávaros, los lusos suman cuatro puntos en dos presentaciones.

Por su parte, los comandados por Julian Nagelsmann son uno de los mejores equipos del campeonato: en sus dos apariciones marcaron ocho goles y no recibieron ninguno. Su última víctima fue el Dinamo de Kiev, los ucranianos no pudieron ante la maquinaria alemana y cayeron 5-0 en el Allianz Arena.

Benfica vs. Bayern Múnich: tabla de posiciones grupo E

¿A qué hora juegan Benfica vs. Bayern Múnich por la Champions League?

Benfica vs. Bayern Múnich se verán las caras por el grupo E de la Liga de Campeones desde las 2.00 p. m. en las instalaciones del Amsterdam Arena, este miércoles 20 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Benfica vs. Bayern Múnich?

En Sudamérica, la transmisión del Benfica vs. Bayern Múnich irá por streaming en todos los países de habla hispana (excepto Chile).

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Fox Sports, Star+

Colombia: Star+

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Benfica vs. Bayern Múnich ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Benfica vs. Bayern Múnich por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Benfica vs. Bayern Múnich?

Para acceder a Star Plus para ver el Benfica vs. Bayern Múnich, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Benfica vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Verthongen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Darwin, Yaremchuk, Rafa Silva. DT: Jorge Jesus.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski. DT: Julian Nagelsmann.

¿Dónde juegan Benfica vs. Bayern Múnich?

El escenario designado para albergar el Benfica vs. Bayern Múnich será el Estadio da Luz, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Lisboa, Portugal.

Benfica vs. Bayern Múnich: últimos compromisos