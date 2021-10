Koeman tras la victoria de Barcelona: “Nos jugábamos la vida y perdonamos”

Terminó satisfecho por la victoria, pero disgustado por la falta de efectividad. El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, se refirió al partido que su equipo ganó por 1-0 ante Dinamo Kiev por el Grupo E de la Champions League. Tras la primera victoria del equipo catalán en este torneo internacional, el estratega analizó el partido, el cual señaló que debió terminar con más goles a favor para el club culé.

“ Creo que hay que ver que tras el descanso hemos creado tres ocasiones claras. No se puede perdonar tanto. Nos jugábamos la vida y perdonamos. Menos mal que defensivamente hemos estado perfectos. Hemos sido superiores, pero hay que sentenciar. Después de una hora deberíamos ir tres o cuatro a cero”, manifestó en conferencia de prensa.

Si bien no mencionó nombres, el entrenador neerlandés se refirió a sus delanteros, entre ellos Ansu Fati, quien se falló una clara ocasión de gol al hacer una chilena cuando tenia la oportunidad de dar un pase a sus compañeros.

“ Estoy contento por el juego, pero no con la efectividad. Cuando somos tan superiores y creamos tantas oportunidades hay que marcar. Es la responsabilidad de los atacantes. Si no tienen, no se puede pedir. pero ellos sí tienen. Son responsables de sentenciar el partido”, afirmó.

Precisamente, consultado por la actuación del joven futbolista de 18 años, Ronald Koeman destacó su juego; sin embargo, pidió tiempo para que pueda seguir mejorando.

“Su acción demuestra que aún le faltan cosas y es normal. Hay que pensar que ha estado mucho tiempo fuera, lesionado, y necesita tiempo. Además, va a cumplir 19 años. No se le puede pedir que resuelva lo que nos falta y cubra el hueco que ha dejado Messi. Hay que ir paso a paso, no se pueden esperar milagros. Necesita trabajo para volver y aún tiene que cumplir 19 años”, explicó.

Finalmente, respecto al clásico español ante Real Madrid, el cual se disputará este domingo en el Camp Nou, el entrenador de 58 años señaló lo siguiente: “Sí que estamos preparados para ganar. ¿Por qué no?” .

Tabla de posiciones Grupo E - Champions League