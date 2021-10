Universitario de Deportes ganó y sigue a paso firme en la Liga 1

Por Mariano López V.

Hay reglas en el fútbol que no están escritas en ningún libro. No las encontrarás en internet ni en el reglamento FIFA. Son esas lecciones que uno aprende con los años y partidos vistos. Una de ellas, y quizás la más ‘odiosa’ para aquellos amantes de las estadísticas sobre posesión de balón y ocasiones generadas: jugar bien no te asegura el triunfo. Sí, aumenta tus probabilidades, pero no es determinante. Una gran variedad de factores entran a tallar en el resultado final.

El partido de ayer entre Universitario y Binacional es un claro e innegable ejemplo: pese a que el ‘Poderoso del Sur’ —empujado por el temor latente del descenso— remató al arco casi tres veces más, forzó más tiros de esquina, gozó de mayor porcentaje de posesión y generó más ocasiones claras de gol que la ‘U’, terminó cayendo en los descuentos gracias a un inocente penal. Esto es fútbol. Pablo Bengoechea, exentrenador del ‘compadre’ y persona sumamente cercana al profesor Gregorio Pérez, lo decía siempre.

Fue un choque de alto voltaje, tal y como se esperaba. Las necesidades de ambos incidieron en que fuera así. La ‘U’ llegaba a la fecha con tres victorias consecutivas y números más que interesantes (diez goles a favor y solo uno en contra), mientras que el ‘Bi’ destacaba por anotar y recibir en casi la misma medida. Sin embargo, los equipos se marcharon al descanso con el marcador en tablas. La idea inicial de ‘Goyo’, con Guarderas de lateral izquierdo y Succar de extremo derecho, no había traído frutos.

El segundo tiempo ofreció más espacios, algo que el cuadro merengue aprovecha de gran manera. La apertura del marcador se dio tras una pared entre Novick y Urruti, Alex Valera apareció en el área para empujar el balón (53′) y convertir su noveno tanto en Liga 1 con la ‘U’. La alegría fue momentánea: luego de tanto insistir, Johan Arango igualó las acciones (76′) con una definición debajo del arco.

Universitario ganó y se posiciona tercero en la tabla del acumulado. Foto: @LigaFutProf/Twitter

El uruguayo Urruti, pieza fundamental a lo largo de la Fase 2, generó un penal que alguien con la experiencia de Nelinho Quina sabría transformar en gol (91′). La felicidad crema al final del partido fue solo una prolongación del festejo tardío de Quina y compañía, quienes están a punto de lograr lo que en agosto parecía improbable: clasificar a una nueva Copa Libertadores. El momento que atraviesa la ‘U’ hace pensar que así será.

Reacciones

Johan Arango, delantero de Binacional

“Estoy muy triste porque siento que merecemos mucho más. Es una situación incómoda para todos. Este partido ya quedó atrás. Toca seguir remando. Ahora debemos sumar de a tres como sea”.

Luis Urruti, delantero de Universitario

“Se sacó adelante un partido dificilísimo. Necesitábamos ganar porque nos planteamos quedar terceros como objetivo en este último plazo. Debemos seguir por este camino. Quedan dos finales por jugar”.