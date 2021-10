Simeone tras derrota del Atlético Madrid: “Normalmente, nunca saludo después del partido”

Una de las imágenes que más llamó la atención del partido Atlético de Madrid vs. Liverpool, duelo por la fecha 3 de la Champions League, fue el ingreso de Diego Simeone al pasillo del estadio Wanda Metropolitano sin saludar al entrenador rival, Jürgen Klopp, tras el pitazo final. Consultado al respecto por dicha actitud, el estratega argentino se justificó por su proceder.

“Normalmente, yo nunca saludo después del partido porque no me gusta. No creo que sea bueno porque uno gana y el otro pierde, siempre hay uno que está disconforme con lo que ha pasado. Ellos tienen una cultura de saludarse siempre, yo no lo veo de esa manera, pero bueno, ahora, cuando le vea, le saludo sin problema”, manifestó en declaraciones recogidas por Movistar+.

Las cámaras de la transmisión televisiva captaron al ‘Cholo’ corriendo rápidamente hacia los vestuarios una vez terminado el cotejo. El DT de los reds, por su parte, solo atinó a levantar el pulgar ante la escena, luego de lo cual se acercó al banquillo rojiblanco y saludó a los asistentes de su colega.

PUEDES VER: Kylian Mbappé tuvo gran detalle con Lionel Messi en penal a favor del PSG

Simeone: “Contento me voy cuando gano aun jugando mal”

En la conferencia de prensa que brindó tras la caída de su equipo, Simeone dejó en claro que nunca se va de un juego “contento” si es que ha perdido, en respuesta a la sugerencia de que, a pesar de quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Antoine Griezmann, tuvo chances de ganar sobre los últimos minutos.

“No me voy contento. Contento me voy cuando gano aun jugando mal, horrible o feísimo. Cuando no ganamos, no me voy contento”, enfatizó el DT. No obstante, reconoció el mérito de sus dirigidos para lograr empatar transitoriamente cuando se encontraban 2-0 abajo. “Otro equipo posiblemente se habría desmoronado, pero pasó todo lo contrario. El equipo respondió muy bien”, finalizó.

Con información de EFE