Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO: minuto a minuto por la Champions League

Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk EN VIVO se enfrentan por la fecha 3 del Grupo D en la Champions League 2021-22. El cotejo se disputará a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú) con transmisión por TV a cargo de ESPN y vía streaming desde Star+. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto con el relato de las mejores jugadas y videos de los goles.

Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 19 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Kiev ¿En qué canal? ESPN, ESPN 2, ESPN 3

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk?

En territorio peruano, podrás ver el inicio del juego Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk desde las 2.00 p. m. Revisa la guía completa de horarios para seguirlo desde otros países de la región.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Tras la sorpresiva derrota en la última jornada de la Champions League, el máximo ganador de este torneo, Real Madrid, quiere enderezar su rumbo en el Grupo D a costa de un Shakhtar Donetsk que no sabe lo que es ganar en dos cotejos jugados y necesita sumar de a tres para no despedirse de la pelea por el cupo a octavos.

El cuadro madridista se vio sorprendido en su Estadio Santiago Bernabéu por un corajudo Sheriff Tiraspol que le plantó cara y logró vencerlo por 2-1, resultado más que histórico para un club debutante en el torneo. Los de Ancelotti deberán demostrar ahora que aquella caída fue solo un tropiezo, pero tendrán que arreglárselas sin jugadores como Gareth Bale, Dani Carvajal e Isco, bajas por lesión.

El equipo de los mineros, por su parte, es colero con un solo punto fruto de su empate sin goles en la fecha anterior contra el Inter de Milán. Además de no ganar, los ucranianos tampoco han convertido goles, labor que se les hará más difícil sin su joven delantero Lassina Traoré, ausente por molestias físicas.

Real Madrid y Shakhtar Donetsk se miden en fase de grupos de la Champions por segunda temporada consecutiva. En el 2020, los dos cruces terminaron con victoria para los topos, con lo cual el historial general está igualado (dos triunfos para cada uno).

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk?

En Sudamérica, el encuentro Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk será transmitido por las tres señales de ESPN en diferentes países. Consulta qué canal lo televisará de acuerdo a la región en la que te ubiques.

Argentina: ESPN 3

Bolivia: ESPN

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Perú: ESPN

Estados Unidos: Paramount+, TUDNxtra, TUDN App, TUDN.com

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar Liga de Campeones 2, LaLiga TV Bar.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk por internet, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Nacho Fernández; Camavinga/Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Alan Patrick/Marcos Antonio, Marlos/Teté; Fernando/Solomon.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk?

El escenario que acogerá el choque entre Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk será el Estadio Olímpico de Kiev, principal recinto deportivo de Ucrania y sede para los juegos en condición de local de la selección de dicho país.

Historial de Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk