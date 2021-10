Raziel García previo al duelo contra Alianza Lima: “Espero poder cambiarle la camiseta a Farfán”

¿Se viste de blanquiazul? Raziel García es uno de los mejores jugadores de la Liga 1 Betsson y sus buenas actuaciones lo llevaron a ganarse un lugar entre los habituales convocados de la selección peruana. A falta de dos jornadas para finalizar el torneo local, el volante del Cienciano se manifestó en relación al próximo duelo con Alianza Lima y dejó pistas en relación a su futuro.

“En el partido contra Alianza Lima espero poder cambiarle la camiseta a Jefferson Farfán, es un ídolo también en la selección peruana”, mencionó al programa Fútbol Como Cancha de RPP Deportes. Recordemos que ambos futbolistas estuvieron presentes en la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

Alianza Lima ganó 1-0 a Manucci y se consagró como ganador de la Fase 2. Foto: Alianza Lima

Íntimos y cusqueños se verán las caras en la última fecha del campeonato . Mientras los victorianos ya aseguraron su presencia en la final, el cuadro imperial continúa en la pelea por disputar la Copa Libertadores. “En Cienciano, queremos devolverle a la gente de Cusco poder participar en un torneo internacional, que puedan ver a su equipo peleando algo importante. Estamos trabajando para eso”, añadió.

A su vez, su buen presente con la Blanquirroja lo ha colocado en el radar de los grandes clubes y, se especula, con un posible arribo a Matute para la siguiente temporada. “No hay nada con Alianza Lima. Nadie se ha comunicado conmigo. Jefferson Farfán sí me lo ha dicho en broma, pero no es nada más que eso. Igual uno no lo descarta, va a jugar Libertadores y Alianza Lima es una vitrina muy grande”, puntualizó.

Si bien el mediocampista de 27 años cuenta con un año más de contrato, todavía mantiene la ilusión de jugar en alguna liga extranjera. “Tengo el sueño de poder migrar al extranjero, esperemos que estos dos partidos sean los últimos con Cienciano porque siempre querré dar pasos hacia adelante en mi carrera. Espero tomar la mejor decisión”, finalizó.