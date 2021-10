¿Qué canal transmite PSG vs. Leipzig EN VIVO GRATIS ONLINE por la Champions League?

Este 19 de octubre se llevará a cabo la tercera jornada del Grupo A de la Champions League, donde PSG vs. Leipzig jugarán EN VIVO para poder avanzar en la tabla de clasificación. Dicho encuentro se podrá ver desde las 2.00 p. m. (hora peruana) a través de la señal streaming de Star Plus. Otra opción para seguir el cotejo es vía La República Deportes. A continuación, conoce más detalles para que no te pierdas el compromiso.

Ambos conjuntos se medirán por cuarta vez en la historia de la competición. Foto: composición LR

¿Cómo llega PSG?

Neymar será baja del PSG debido a una lesión que sufrió tras jugar en las clasificatorias sudamericanas de Qatar 2022, en las cuales la selección brasileña se enfrentó a Uruguay. “Neymar deberá prolongar un período de recuperación de algunos días antes de un regreso a la normalidad con el grupo”, declaró el club parisino.

¿Cómo llega Leipzig?

Por otro lado, podemos ver que el Leipzig alemán viene de dos caídas consecutivas frente al Manchester City de Josep Guardiola (6-3) y el conjunto de Brujas de Bélgica (1-2), lo cual complica su posición.

PSG vs. Leipzig: ficha del partido

Partido PSG vs. Leipzig ¿Cuándo juegan? HOY, martes 19 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Leipzig por la Champions?

En horario peruano, el choque PSG vs. RB Leipzig se disputará desde las 2.00 p. m. y, en el francés, a las 9.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Leipzig?

El duelo PSG vs. RB Leipzig será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué señales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star Plus, ESPN

Argentina: Star Plus, ESPN

Bolivia: Star Plus, ESPN

Chile: Star Plus, ESPN

Ecuador: Star Plus, ESPN

Colombia: Star Plus, ESPN

Venezuela: Star Plus, ESPN

México: HBO Max

Uruguay: Star Plus, ESPN

Paraguay: Star Plus, ESPN

Brasil: TNT Brasil, HBO Max

Estados Unidos: Paramount+

España: Movistar+

Francia: RMC Sports

Alemania: DAZN

¿Dónde ver PSG vs. Leipzig EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido PSG vs. RB Leipzig por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

PSG vs. Leipzig: alineaciones probables

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye; Paredes, Messi, Draxler; Mbappé.

RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Orban, Angeliño; Adams, Laimer; Nkunku, Forsberg, Olmo; Silva.

¿Dónde se jugará el partido de PSG vs. Leipzig?

El encuentro se disputará en el estadio Parque de los Príncipes de París, donde PSG y Leipzig lucharán por avanzar en la Champions.