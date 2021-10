HOY PSG vs. Leipzig EN VIVO: VER ONLINE el partido por el Grupo A de la Champions League

EN VIVO PSG vs. RB Leipzig juegan HOY, martes 19 de octubre, por la tercera fecha del Grupo A de la Champions League. El encuentro se realizará en el Estadio Parque de los Príncipes y está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes, donde podrás encontrar el MINUTO A MINUTO del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

PSG vs Leipzig: previa

El equipo parisino es el actual líder del Grupo A al sumar cuatro puntos. En su debut empató ante el Brujas (1-1) y venció al Manchester City (2-0). Para este partido, el técnico Mauricio Pochettino presenta bajas sensibles, ya que Neymar y Leandro Paredes no podrán disputar el partido debido que están lesionados . Sin embargo, podrá contar con Lionel Messi y Kylian Mbappé

Situación distinta sucede con Leipzig, que viene de dos caídas consecutivas frente al equipo de Josep Guardiola (6-3) y el conjunto de Brujas(1-2). A la fecha, son los coleros del grupo con 0 unidades.

Recordemos que tanto parisinos como alemanes ya se enfrentaron en la pasada liga de campeones, en la fase de grupos. El partido de ida lo ganaron los toros rojos por 2-1 y el encuentro de vuelta fue victoria para el PSG por 1-0 con tanto de Neymar de penal.

PSG vs. RB Leipzig: tabla de posiciones Grupo A

PSG vs Leipzig: ficha del partido

Partido PSG vs. RB Leipzig ¿Cuándo juegan? Martes 19 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora francesa) ¿Dónde juegan? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? Star Plus

PSG vs. RB Leipzig: últimos duelos

¿A qué hora juegan PSG vs. RB Leipzig?

En horario peruano, el choque PSG vs. RB Leipzig se disputará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite PSG vs. RB Leipzig EN VIVO?

El duelo PSG vs. RB Leipzig será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star Plus, ESPN

Argentina: Star Plus, ESPN

Bolivia: Star Plus, ESPN

Chile: Star Plus, ESPN

Ecuador: Star Plus, ESPN

Colombia: Star Plus, ESPN

Venezuela: Star Plus, ESPN

México: HBO Max

Uruguay: Star Plus, ESPN

Paraguay: Star Plus, ESPN

Brasil: TNT Brasil, HBO Max

Estados Unidos: Paramount+

España: Movistar+

Francia: RMC Sports

Alemania: DAZN

¿Dónde ver PSG vs. RB Leipzig ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido PSG vs. RB Leipzig por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver PSG vs. RB Leipzig?

Para acceder a Star Plus y ver el PSG vs. RB Leipzig, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.