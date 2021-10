Pirlo TV: ¿cómo ver el Atlético de Madrid vs. Liverpool por la Champions League?

La Champions League no se detiene. Atlético de Madrid y Liverpool se enfrentan en el Wanda Metropolitano este martes 19 de octubre. A partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), españoles e ingleses jugarán por el Grupo B del torneo europeo y el encuentro se podrá sintonizar a través de ESPN y Star+. Diego Simeone, DT de los colchoneros, sabe que este es acaso el juego más complicado de la fase de grupos , por ello tratará de formar a sus jugadores de acuerdo a las características del rival, que está comandado por Jurgen Klopp.

Sobre este enfrentamiento, el estratega argentino ha dicho: “Te gusta ver jugar al Liverpool porque presiona alto, juega con las líneas muy cortas, tiene movilidad, es contundente, tiene duelos uno contra uno sin miedo a jugar con mucho espacio por detrás, tiene un contragolpe formidable, tiene jugadores muy rápidos en los espacios”.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Liverpool?

En Perú, el Atlético de Madrid vs. Liverpool se podrá ver en vivo a partir de las 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 54.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético de Madrid vs. Liverpool?

Argentina: ESPN Extra, Star+

Bolivia: ESPN Extra, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN Extra, Star+

Ecuador: ESPN Extra, Star+

Paraguay: ESPN Extra, Star+

Perú: ESPN Extra, Star+

Uruguay: ESPN Extra, Star+.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Liverpool EN VIVO ONLINE GRATIS?

Alineación posible de Atlético de Madrid vs. Liverpool

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Kondogbia, Koke, Lemar; y Joao Félix.

Liverpool: Alisson; Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold; Fabinho, Henderson, Keita; Mané, Firmino y Salah.