Partidos de hoy, miércoles 20 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Este miércoles 20 de octubre del 2021, en la UEFA Champions League se registran ocho emocionantes cotejos. Barcelona vs. Dynamo Kyiv, Benfica vs. Bayern München, Manchester United vs. Atalanta, Chelsea vs. Malmö FF. Asimismo, en la UEFA Europa League se enfrenta Spartak Moskva vs. Leicester City.

Los principales encuentros serán transmitidos por ESPN, Fox Sports, DirecTV Sports, mientras que La República Deportes te lleva el minuto a minuto vía STREAMING. Mejores jugadas, goles y alineaciones.

Europa - Champions League

Salzburg vs. Wolfsburg

Canal: ESPN2 Sur

Hora: 11.45 a. m.

Barcelona vs Dynamo Kyiv

Canal: ESPN2 Sur

Hora: 11.45 a. m.

Lille vs. Sevilla

Canal: ESPN3 Sur

Hora: 2.00 p. m.

Zenit vs. Juventus

Canal: ESPN3 Sur

Hora: 2.00 p. m.

Chelsea vs. Malmö FF

Canal: ESPN3 Extra

Hora: 2.00 p. m.

Young Boys vs. Villarreal

Canal: Star+

Hora: 2.00 p. m.

Benfica vs. Bayern München

Canal: ESPN3 Extra

Hora: 2.00 p. m.

Manchester United vs. Atalanta

Canal: ESPN3 Sur

Hora: 2.00 p. m.

Europa - UEFA Europa League

Spartak Moskva vs. Leicester City

Canal: ESPN3 Sur

Hora: 9.30 a. m.

Superliga - Argentina

Arsenal vs. Gimnasia La Plata

Canal: TyC

Hora: 9.30 a. m.

San Lorenzo vs. Lanús

Canal: AFA Play

Hora: 14.45. p. m.

Banfield vs. Huracán

Canal: AFA Play

Hora: 17.00. p. m.

Estudiantes vs. Atlético Tucumán

Canal: TyC

Hora: 17.00. p. m.

Boca Juniors vs. Godoy Cruz

Canal: AFA Play

Hora: 19.15. p. m.

Brasileirão- Brasil

Ceará vs. Palmeiras

Canal: SPO Internacional

Hora: 17.00 p. m.

Copa Brasil

Athletico-PR vs. Flamengo

Canal: SPO Internacional

Hora: 19.30 p. m.

Atlético Mineiro vs. Fortaleza

Canal: SPO Internacional

Hora: 19.30 p. m.

Liga MX- México