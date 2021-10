Jurguen Klopp se molestó con la prensa al ser consultado sobre Diego Simeone

El último martes 19 de octubre, Liverpool se cobró la revancha de la eliminación que sufrió a manos del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League 2019-2020. El equipo dirigido por Jürguen Klopp derrotó a domicilio al cuadro colchonero por 2-3.

Tras el final del encuentro, Diego Simeone partió a los vestuarios a toda prisa y no se dio el acostumbrado saludo entre técnicos al finalizar los encuentros. Jürguen Klopp fue consultado por el actuar del DT argentino y si dicha acción le molestaba.

El técnico alemán se mostró molesto pero no con Simeone sino con los medios de comunicación que, según él, intentan generar una rivalidad con el estratega colchonero . “No estaba enfadado para nada. Si quieres hacer una noticia de ello, adelante. Tú no eres buena persona porque estás intentando hacer una noticia. Has dicho que estaba enfadado y no lo estaba, ahora sí por tu pregunta”, señaló.

Simeone también fue consultado por no ir a saludar a Klopp. El argentino explicó que nunca saluda al técnico rival y dio sus razones para ello. “Yo nunca saludo después del partido porque no me gusta. No creo que sea bueno porque uno gana y el otro pierde. Siempre hay uno que está disconforme con lo que ha pasado”, sentenció.