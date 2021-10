EN VIVO Inter vs. Sheriff vía ESPN: mira aquí el partido por la fecha 3 de la Champions League

VER Inter vs. Sheriff EN VIVO EN DIRECTO. Estos equipos se verán las caras HOY, martes 19 de octubre, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2021/22. Los neroazurros recibirán al equipo de Gustavo Dulanto con la consigna de sumar su primer triunfo en el Grupo D. El encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo en el estadio Giuseppe Meazza desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 para toda Sudamérica, mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online.

Inter vs. Sheriff: ficha del partido

Partido Inter vs. Sheriff Fecha Martes 19 de octubre Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN 2 Estadio Giuseppe Meazza

Inter vs. Sheriff: posibles alineaciones

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

Sheriff: Athanasiadis, Cristiano, Dulanto, Arboleda, Costanza, Addo, Thill, Traore, Kolovos, Castañeda, Yakhshiboev.

Inter vs. Sheriff: tabla de posiciones Grupo D

¿A qué hora juegan Inter vs. Sheriff por la Liga de Campeones?

El partido Inter vs Sheriff por la Champions League se llevará a cabo este martes 19 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Inter vs. Sheriff por la Champions League?

El canal de TV encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el encuentro entre Inter vs. Sheriff será ESPN 2 para toda Sudamérica. También podrás seguirlo a través de ESPN Play, Star+ y Movistar Play vía STREAMING ONLINE.

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App, el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. La descarga de esta aplicación lo puedes hacer desde App Store/Google Play.

¿Dónde van a jugar Inter vs. Sheriff por la Champions League?

Inter vs. Sheriff se jugará en el estadio Giuseppe Meazza, también conocido como estadio de Fútbol San Siro; es un recinto situado en la ciudad de Milán, Italia, en el barrio de San Siro. En él disputan sus partidos como locales el A. C. Milán y el F. C. Internazionale, rivales deportivos.