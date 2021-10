Ronald Koeman: “Nos jugamos nuestro futuro en Champions League”

En la previa del FC Barcelona vs. Dinamo Kiev por la tercera jornada de la UEFA Champions League, Ronald Koeman compareció ante los medios de prensa y conversó acerca de las expectativas que tiene para el partido del próximo miércoles 20 de octubre. Si bien el cuadro blaugrana no la pasa nada bien, con cero puntos en dos fechas, ante el Dinamo tiene una gran oportunidad de levantar juego y conseguir la primera victoria europea de la temporada .

“Hay que ganar para tener opciones de pasar a octavos. Sabemos qué tenemos que hacer. Hay que sumar. Dinamo es mejor equipo que el año pasado . Sabemos claramente qué nos puede esperar. Nos jugamos nuestro futuro en Champions League”, expresó el entrenador neerlandés.

Coutinho puso el tercer gol del Barcelona y selló el 3-1 ante el Valencia. Foto: EFE

Asimismo, fue consultado sobre la razón por la cual su equipo ha bajado el nivel en Europa, por lo que el estratega de 58 años recordó la situación económica. “ Porque los grandes han mejorado mucho y el Barça lo ha bajado . Hay un cambio. Hay equipos hoy en día que tienen un equilibrio en su plantilla, un banquillo de 23 internacionales, que tienen una situación económica mucho mejor. Todo influye”.

En esa misma línea, Koeman no se atrevió a señalar cuales son sus expectativas en la presente Copa de Europa, por lo que indicó que solo importa el Dinamo. “No lo sé, depende de las circunstancias. No es normal exigir llegar a cuartos, semis o final . Hay que ganar el partido. Solo me importa ese partido de mañana”.

Finalmente, el exentrenador del Everton comentó sobre el buen partido de Coutinho ante el Valencia y espera que su estado siga mejorando en los próximos encuentros. “Ha estado mucho tiempo fuera del terreno de juego. Él mismo tiene que tener minutos y coger ritmo para mejorar. Hay competencia y cogeremos lo mejor para el equipo, pero será una pieza importante para los próximos partidos”, afirmó.