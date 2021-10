Samuel Umtiti sobre el FC Barcelona: “Quiero demostrar que tengo nivel para jugar aquí”

Samuel Umtiti no la ha pasado nada bien en los últimos años en el FC Barcelona. El defensor francés ha sufrido graves lesiones que lo han alejado de las canchas. Además, fue señalado por la hinchada culé como uno de los responsables de la salida de Lionel Messi del club.

En una entrevista al diario español Mundo Deportivo, Umtiti mostró sus deseos de quedarse en el cuadro catalán y volver a su mejor nivel. “No me veo jugando en otro club, no, imposible. Ahora mismo lo tengo muy claro. Quiero demostrar que tengo nivel para jugar aquí. Lo más importante es recuperar y demostrar a todo el mundo que Samu está bien”, indicó.

El futbolista campeón del mundo con Francia también se refirió a las pifias que recibió por parte de los aficionados durante el Trofeo Joan Gamper. “Nunca pensé que me podía pasar esto en este club porque lo amo, amo a este club. He tenido momentos duros por las lesiones pero al final hago mi trabajo y esto para mí es lo más importante. Trabajar y entrenar fuerte, y la gente no lo sabe”.