Manchester United vs. Atalanta: ¿cómo ver este partido por Champions League vía ESPN?

Manchester United vs. Atalanta se enfrentan este miércoles 20 de octubre por la tercera jornada del Grupo F de UEFA Champions League. El encuentro se jugará en Old Trafford y está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora inglesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star+. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Manchester United vs. Atalanta: previa del partido

El Manchester United llega a este encuentro de la Liga de Campeones luego de derrotar en el último minuto al Villarreal por 2-1, con tanto agónico de Cristiano Ronaldo. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjær intentarán sacar los tres puntos para asumir el liderato del Grupo F.

Por su parte, el Atalanta, que encabeza la tabla de este cuadro con cuatro unidades, buscará dar la sorpresa en Old Trafford con el delantero Duván Zapata como principal arma de ataque. El conjunto italiano, en su último partido, le ganó al Young Boys por 1-0 gracias al tanto que convirtió Matteo Pessina a los ocho minutos del primer tiempo.

Este será la primera vez que se enfrenten ambos equipos en la historia de la máxima competición de clubes de Europa.

Manchester United vs. Atalanta: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Atalanta ¿Cuándo juegan? Miércoles 20 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora inglesa) ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿En qué canal? ESPN y Star+

Manchester United vs. Atalanta: últimos partidos en el Grupo F

Manchester United vs. Atalanta: cuarteto arbitral y VAR

Rol Szymon Marciniak (Polonia) Árbitro central Paweł Sokolnicki (Polonia) Asistente 1 Tomasz Listkiewicz (Polonia) Asistente 2 Tomasz Musiał (Polonia) Cuarto árbitro Tomasz Kwiatkowski (Polonia) VAR

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Atalanta?

En horario peruano, el choque Manchester United vs. Atalanta se disputará desde las 2.00 p. m. y en el inglés a las 8.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Atalanta EN VIVO?

El duelo Manchester United vs. Atalanta será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN y Star Plus, canales que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: ESPN Sur, Star Plus

Argentina: ESPN Sur, Star Plus

Bolivia: ESPN Sur, Star Plus

Chile: ESPN Sur, Star Plus

Ecuador: ESPN Sur, Star Plus

Colombia: ESPN Sur, Star Plus

Venezuela: ESPN Sur, Star Plus

México: HBO Max

Uruguay: ESPN Sur, Star Plus

Paraguay: ESPN Sur, Star Plus

Brasil: TNT Brasil, HBO Max

Estados Unidos: Paramount+

España: Movistar+

Francia: beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Reino Unido: BT Sport 2

¿Cómo ver Manchester United vs. Atalanta vía ESPN?

Para ver Manchester United vs. Atalanta por ESPN en vivo y deberás acceder a estos canales si te encuentras en los siguientes territorios:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Manchester United vs. Atalanta ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Atalanta por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Manchester United vs. Atalanta vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Atalanta, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio juegan Manchester United vs. Atalanta?

El escenario escogido para este compromiso entre Manchester United vs. Atalanta será en el Estadio Old Trafford, casa deportiva localizada en Manchester,Inglaterra, que cuenta con una capacidad para 76.000 espectadores.

