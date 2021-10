VER ESPN EN VIVO Juventus vs. Zenit: sigue la TRANSMISIÓN del duelo por la Champions League

Juventus vs. Zenit EN VIVO se miden este miércoles 20 de octubre en el Gazprom Arena, ubicado en la ciudad de San Petersburgo, por la tercera jornada del grupo H de la Champions League. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO de este compromiso será a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y estará a cargo de la señal de ESPN 2.

También puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto con las incidencias del juego y todos los goles de partido.

Juventus vs. Zenit: ficha del partido

Partido Juventus vs. Zenit ¿Cuándo juegan? Miércoles 20 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Gazprom Arena ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+.

PUEDES VER: Simeone no saludó a Klopp y se fue corriendo a los vestuarios tras derrota del Atlético

Juventus vs. Zenit: la previa

Para seguir cerca de la clasificación. Pese al irregular inicio de temporada en la Serie A, Juventus ha demostrado otra faceta en la Champions League y se mantiene como líder invicto del grupo H con seis unidades.

Los de Turín derrotaron en su primeras presentaciones al Malmö FF y al vigente campeón del torneo, Chelsea, y no han recibido goles. En su última participación lograron imponerse como locales ante los dirigidos por Thomas Tuchel.

Por su parte, Zenit comparte el segundo puesto con los ‘blues’ (3 puntos), y en su estadio espera conseguir una victoria ante la escuadra italiana. Los rusos viene de golear al conjunto sueco por un contundente 4-0.

Juventus vs. Zenit: tabla de posiciones del grupo H

¿A qué hora juegan Juventus vs. Zenit por la Liga de Campeones?

El partido Juventus vs. Zenit se llevará a cabo este miércoles 20 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Juventus vs. Zenit por la Champions League?

El canal de TV encargado de TRANSMITIR EN DIRECTO el encuentro entre Juventus vs. Zenit será ESPN 2 para toda Sudamérica. También podrás seguirlo a través de Star+ vía STREAMING ONLINE.

¿Qué canal es ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Zenit?

Para acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Zenit, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Juventus vs. Zenit ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juventus vs. Zenit por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Juventus vs. Zenit: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata y Kean. DT: Massimiliano Allegri.

Zenit: Kerzhakov; Barrios, Chistyakov, Rakitskyi; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Azmoun y Claudinho. DT: Serguéi Semak.

¿Dónde van a jugar Juventus vs. Zenit por la Champions League?

Juventus vs. Zenit se jugará en el Gazprom Arena, también conocido como Estadio Krestovski. Este es un recinto deportivo situado en la ciudad de San Petersburgo, Rusia.