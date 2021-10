Doriva sobre su relación con ‘Maca’: “Nunca mezclé mi vida profesional con la personal”

El exentrenador de la selección peruana femenina de fútbol, Doriva Bueno, se refirió al incidente ocurrido con las jugadoras Adriana Lúcar y Myriam Tristán. Además, el entrenador brasileño fue muy tajante al señalar que su relación con la futbolista María José López no influyó en su trabajo. Estas declaraciones las dio para el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le rescindió contrato a Doriva Bueno el pasado viernes. “Se hizo una investigación al respecto de maltrato y de beneficio a una jugadora, pero se concluyó que no hubo eso”, aseguró.

Sobre su relación con la jugadora de Sporting Cristal mencionó: “Conocí a ‘Maca’, tenemos una amistad de siempre y después sí, nosotros pasamos a conocernos más. Estoy con ella, no es una chica con la que simplemente pasé un tiempo. Pero eso no indica que haya beneficiado a la chica o que haya estado en las convocatorias por estar conmigo. Que se dijera eso me molestó porque no es la verdad, yo fui separado para que esa investigación fuese hecha. Yo soy responsable de mi vida personal y está separada de mi vida profesional. Mi vida profesional la evaluó la FPF, pero nunca mezclé mi vida profesional con la personal”.

En referencia a María José remarcó que es una jugadora que tiene las condiciones para estar en la selección peruana: “‘Maca’ es una jugadora que tiene capacidad y lo ha demostrado, ya antes ha estado en la selección. Hay que aclarar que no hay ningún tipo de beneficio”.

Sobre el incidente con Adriana Lúcar y Myriam Tristán explicó: “Las dos chicas eran titulares, pasaron todos los microciclos conmigo, nunca dejaron de ser llamadas. Ellas subieron fotos en las redes sociales reclamando el uniforme, ellas querían tener los mismos números que tienen en sus clubes, pero la calidad de un atleta no está en el número de la camiseta. Ellas dejaron la convocatoria, si eso pasa en el masculino, por el motivo que fuera, ¿Qué pasaría?”.