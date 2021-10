Barcelona vs. Real Madrid podrá ser visto gratuitamente gracias al Star+ Pase Libre

¿Eres amante de todos los eventos deportivos? Entonces, esta nota te emocionará. Solo por este fin de semana, llega Star+ Pase Libre, un acceso liberado de viernes a domingo, que les permitirá a quienes se suscriban a Star+ entre el 22 de octubre a las 12.00 a. m. y el 24 de octubre a las 11.59 p. m. (hora peruana), disfrutar, sin cargo y sin limitaciones durante ese período, de todo el contenido de entretenimiento general y deportes de este servicio de streaming .

Para acceder a Star+ Pase Libre, solo hay que suscribirse a Star+ de forma directa a través de www.starplus.com, y comenzar a disfrutar de las grandes novedades que la plataforma presentará a sus suscriptores ese fin de semana, entre ellas la transmisión exclusiva de los partidazos entre Inter vs. Juventus y Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia, ambos el domingo 24; entre Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League de Inglaterra, el viernes 22; y el duelo imperdible de dos goleadores implacables frente a frente: el Manchester United de Ronaldo vs. el Liverpool de Salah, el domingo 24.

Previa del Manchester United vs. Liverpool

Asimismo, ese día la plataforma también exhibirá el clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid y el sorprendente Rayo Vallecano de Falcao visitando al Betis. Y, para completar un domingo a pleno, el GP de EE. UU. de F1, que podría ser clave para perfilar al próximo campeón.

Previa del Barcelona vs. Real Madrid

A partir del 25 de octubre, una vez finalizado el período de la promoción, se les cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes hayan accedido a Star+ Pase Libre y no hayan optado por la cancelación anticipada.