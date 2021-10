Atlético Madrid vs. Liverpool EN VIVO por Star+: transmisión ONLINE de la Champions League

Atlético Madrid vs. Liverpool EN VIVO HOY, martes 19 de octubre, se enfrentan en el Estadio Wanda Metropolitano a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) por la tercera fecha del grupo B de las Champions League. El encuentro entre los reds y los colchoneros podrás verlo por la señal de ESPN extra y el servicio streaming de Star+.

La TRANSMISIÓN ONLINE se podrá seguir a través de La República Deportes, donde encontrarás la previa, el minuto a minuto, alineaciones, horarios, canales, incidencias y goles de este partidazo.

Atlético Madrid vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? HOY, martes 19 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? Star+.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Liverpool?

El partido entre Atlético Madrid vs. Liverpool se jugará a las 2.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa el horario de inicio de este duelo de la Champions League según tu ubicación geográfica:

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs. Liverpool?

Argentina: ESPN Extra, Star+

Bolivia: ESPN Extra, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: ESPN Extra, Star+

Ecuador: ESPN Extra, Star+

Paraguay: ESPN Extra, Star+

Perú: ESPN Extra, Star+

Uruguay: ESPN Extra, Star+.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Liverpool por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star+ para ver Atlético de Madrid vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético de Madrid vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el Atlético de Madrid vs. Liverpool?

El Atlético de Madrid vs. Liverpool se jugará HOY, martes 19 de octubre, en el Estadio Wanda Metropolitano, recinto deportivo ubicado en Madrid, España.

Últimos partidos entre Atlético de Madrid vs. Liverpool