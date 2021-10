Previa de WWE Monday Night Raw: hoy lunes 18 de octubre de 2021

Desde el Golden Center de Sacramento, California, WWE celebrará la edición número 1.482 de Monday Night Raw. Programa que contará con muchas luchas atractivas como la alianza entre Drew McIntyre y Big E para enfrentar a Dolph Ziggler y Robert Roode, así como la lucha por el Campeonato Femenino de Raw. Descubre en esta nota la cartelera, horarios, canales y dónde podrás ver WWE Raw EN VIVO ONLINE GRATIS.

Luchas confirmadas

La campeona femenina de Raw, Charlotte Flair (quien conversó con La República en agosto), defenderá su presea ante Bianca Belair, que buscará llevarse el título de cara a su lucha en Crown Jewel ante Sasha Banks y Becky Lynch.

Charlotte vs. Bianca Belair. Foto: WWE

Por las semifinales del torneo King of the Ring, Xavier Woods y Jinder Mahal se enfrentarán mano a mano. El miembro de The New Day derrotó a Ricochet para acceder a esta instancia, mientras que el Modern Day Maharaja hizo lo propio ante Kofi Kingston (compañero de Woods).

Xavier Woods vs. Jinder Mahal. Foto: WWE

Asimismo, por el Queens Tournament Shayna, Baszler y Doudrop disputarán las semifinales del torneo femenino. Por los cuartos de final, Baszler destrozó a Dana Brooke. Por otro lado, su contrincante venció sorpresivamente a la experimentada Natalya.

Doudrop vs. Shayna Baszler. Foto: WWE

Los campeones en pareja de Raw, RK-Bro (Riddle y Randy Orton) combatirán ante los Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) en una lucha no titular. Los monarcas se coronaron en SummerSlam 2021 tras derrotar a AJ Styles y Omos. Mientras que sus rivales llegan de una derrota ante los Uso en SmackDown.

RK-Bro vs. Street Profits. Foto: WWE

Finalmente el campeón de la WWE, Big E, formará un equipo con Drew McIntyre para enfrentar a Robert Roode y Dolph Ziggler. Este último recriminó a sus contrincantes la semana pasada por no “agradecerle”, pues fue Ziggler quien los ayudó cuando comenzaban sus carreras en WWE.

Drew y Big E vs. Ziggler y Roode. Foto: WWE

Horarios de WWE Raw 18 de octubre

6.00 p. m.: Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador) y Tegucigalpa (Honduras)

7.00 p. m.: Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá y Quito (Ecuador)

8.00 p. m.: Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana y Asunción (Paraguay)

9.00 p. m.: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Santiago (Chile)

Canales que transmiten WWE Raw 18 de octubre

WWE Network

Fox Sports

USA Network

¿Dónde seguir EN VIVO ONLINE WWE Raw 18 de octubre?

Si quieres VER la transmisión por internet de WWE RAW EN VIVO ONLINE, La República hará un minuto a minuto con todas las luchas y acontecimientos del evento. Además, podrás ver el resumen al finalizar el evento.