Germán Leguía: “Yo no estaba en contra de Comizzo pero no era entrenador para Universitario”

Universitario de Deportes ‘cambió' con Gregorio Pérez. Los cremas ya consiguieron los puntos suficientes para asegurar su participación en un torneo internacional, los dos últimos partidos serán decisivos para saber si va a la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores. Aunque, hace unos meses, con la dirección de Ángel Comizzo, era algo poco probable. Germán Leguía habló al respecto.

“Yo no estaba en contra de Comizzo pero no era entrenador para Universitario, ya lo habían probado varias veces y hubieron problemas con jugadores. No jugaba a nada, se notaba que los futbolistas no estaban cómodos” , afirmó Leguía a Radio Ovación.

Indicó también que la función de un DT es mucho más que dirigir al equipo: “Te das cuenta cómo puede cambiar un equipo con el entrenador, es importantísima la confianza que el técnico le puede dar a los jugadores”.

Agregó unos comentarios positivos sobre ‘Goyo’ Pérez: “Los chicos se dan cuenta que con él pueden jugar, que les va a dar la confianza y no porque fallan una pelota no los pone más como hizo Comizzo. Él les habla, los pone en el equipo, los lleva de suplentes aunque sea, los pone un rato. Eso hace que el grupo se haga más fuerte, las concentraciones son más alegres”, declaró.