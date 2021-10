Atlético de Madrid vs. Liverpool: fecha, hora y canal de este gran partido por Champions League

Atlético de Madrid vs. Liverpool se juega este martes 19 de octubre por la tercera jornada del Grupo B de la UEFA Champions League. El encuentro se realizará en el estadio Wanda Metropolitano y está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE mediante La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Atlético de Madrid vs. Liverpool: previa del partido

Este partido es uno de los más atractivos de la tercera fecha. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone y los de Jürgen Klopp se miden en un duelo por la punta del Grupo B. El antecedente más reciente de entre los dos conjuntos son los partidos por los octavos de final de la temporada 2019/2020 de este certamen, duelo en el que los colchoneros salieron victoriosos.

El Atleti en ambos partidos terminó ganando, por 1-0 (local) y 2-4 (visitante), lo que significó la eliminación del campeón actual de ese año: Liverpool. Los reds, en la presente campaña, asistirán al coloso de los rojiblancos con la mira puesta en los tres puntos, a fin de hilar su tercera victoria consecutiva en la presente campaña luego de derrotar al AC Milan (3-2) y al Porto (1-5).

Por su parte, el Atlético de Madrid, con cuatro puntos, querrá seguir por la senda del triunfo, tras vencer a los rossonereris en Italia por 2-1. El equipo del ‘Cholo’ Simeone intentará dar un golpe de autoridad en el Wanda Metropolitano.

Atlético de Madrid vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Perú vs. Argentina ¿Cuándo juegan? Martes 19 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? Star Plus

Atlético de Madrid vs. Liverpool: últimos duelos

Atlético de Madrid vs. Liverpool: cuarteto arbitral y VAR

Partido: Perú vs. Argentina Rol Daniel Siebert (Alemania) Árbitro central Rafael Foltyn (Alemania) Asistente 1 Lasse Koslowski (Alemania) Asistente 2 Sven Jablonski (Alemania) Cuarto árbitro Bastian Dankert (Alemania) VAR

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Liverpool?

En horario peruano, el choque Atlético de Madrid vs. Liverpool se disputará desde las 2.00 p. m. y en el francés a las 9.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Inglaterra: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Liverpool EN VIVO?

El duelo Atlético de Madrid vs. Liverpool será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la UEFA Champions League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star Plus

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Venezuela: Star Plus

México: HBO Max, TNT Go

Uruguay: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Brasil: Space Brasil, HBO Max

Estados Unidos: TUDN USA, Paramount+

España: Movistar+

Inglaterra: BT Sport

Italia: Sky Sport Football

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Liverpool por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Atlético de Madrid vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético de Madrid vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio juegan Atlético de Madrid vs. Liverpool?

El escenario escogido para este compromiso entre Atlético de Madrid vs. Liverpool será en el Estadio Wanda Metropolitano, casa deportiva localizada en Madrid, España, que cuenta con una capacidad para más de 68.000 espectadores.

Atlético de Madrid vs. Liverpool: tabla de posiciones Grupo B

Atlético de Madrid vs. Liverpool: próximos encuentros de los rojiblancos

Atlético de Madrid vs. Liverpool: próximos encuentros de los reds