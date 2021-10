Luka Modrić: “El Mundial es especial por ser cada cuatro años y porque todos lo esperan tanto”

Luka Modrić habló en conferencia de prensa previa al duelo del Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk de este martes 19 de octubre, por la tercera fecha de la Champions League, que se disputará en el Estadio Olímpico de Kiev a las 2.00 p. m. (hora peruana). El capitán de la selección de Croacia no dejó pasar por alto el tema de disputar la Copa del Mundo cada dos años que está planteando la FIFA, el máximo ente rector del fútbol a nivel mundial.

“No le veo sentido”, dijo Modrić, actual subcampeón del mundo en Rusia 2018 . Y prosiguió indicando que esta cuestión no suelen consultarlas con los futbolistas y técnicos, que son los que protagonizan este espectáculo deportivo del balompié.

“El Mundial es especial por ser cada cuatro años y porque todos lo esperan tanto. No me gustaría verlo cada dos años, pero no se nos pregunta mucho, están intentando hacer cosas sin preguntar a los jugadores y entrenadores sobre lo que piensan. Vamos a ver qué pasa, siendo honesto, no lo veo” , señaló, según se puede leer en las declaraciones recogidas por EFE.

Con respecto al próximo partido de los merengues ante el Shakhtar Donetsk, indicó que su equipo tiene muchas energías para hacer un buen encuentro en Kiev (donde perdieron la temporada pasada por 2-0). Y precisó que mañana les espera un partido complicado. “No tenemos mucho más margen para equivocarnos después de la derrota ante el Sheriff. Con el parón de selecciones hemos entrenado bien y estamos preparados. Vamos a hacer un gran partido”, comentó Modrić.

Tabla de posiciones del Grupo D - Champions League 2021/22