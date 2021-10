¿Qué canal trasmitirá el Universitario vs. Binacional EN VIVO?

Tras saberse que Alianza Lima y Sporting Cristal serán los equipos que disputarán el campeonato de la Liga 1 Betsson, el objetivo de Universitario de Deportes no es campeonar, sino entrar a un torneo internacional y tener un buen desempeño. Este 18 de octubre tendrán un duelo con Binacional y estrenarán una nueva camiseta en honor a su primer bicampeonato. En la presente nota tendrás más información sobre qué canal transmitirá Universitario vs. Binacional.

Universitario de Deportes se alista para su encuentro con el Binacional. Foto: La República.

¿Cómo llega Universitario?

En cinco partidos, Universitario ha podido sumar 12 puntos, lo que le permitió escalar hasta la tercera casilla de la tabla acumulada

¿Cómo llega Binacional?

Sporting Cristal tuvo que padecer mucho para vencer al Binacional por 4-3, lo que lo convirtió en uno de los partidos más peleados y disputados de la Liga 1.

Universitario vs. Binacional: ficha del partido

Partido Universitario vs. Binacional ¿Cuándo juegan? lunes 18 de octubre ¿A qué hora juegan? 1.15 p. m. ¿Dónde juegan? Estadio Alberto Gallardo Canal Gol Perú

¿A qué hora juega Universitario vs. Binacional por la Liga 1?

México 1.15 p. m.

Perú 1.15 p. m.

Colombia 1.15 p. m.

Ecuador 1.15 p. m.

Bolivia 2.15 p. m.

Venezuela 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami) 2.15 p. m.

Uruguay 3.15 p. m.

Paraguay 3.15 p. m.

Chile 3.15 p. m.

Argentina 3.15 p. m.

Brasil 3.15 p. m.

PUEDES VER: Universitario busca clasificar a Copa Libertadores para darle una alegría a sus hinchas

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs. Binacional?

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GolTV Latinoamérica.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Ecuador: GolTV Latinoamérica.

México: GolTV Latinoamérica.

Perú: GolTV Latinoamérica y GOLPERU.

Estados Unidos: GOLTV y GolTV Español.

Uruguay: GolTV Latinoamérica.

Venezuela: GolTV Latinoamérica.

¿Dónde ver Universitario vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Universitario vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Universitario vs. Binacional: alineaciones probables

Universitario: José Carvallo; José Zeballos, Brayan Velarde, Nelinho Quina, Rafael Guarderas; Gerson Barreto, Armando Alfageme, Hernán Novick, Alberto Quintero; Luis Urruti, Alex Valera

Binacional: Michael Sotillo; John Fajardo, Camilo Mancilla, Felipe Mesones, Ángel Romero; Juan Carranza, Carlos Caraza, Anthony Rosell, Willyan Mimbela; Johan Arango, Marlon de Jesús.

¿Dónde se jugará el partido de Universitario vs. Binacional?

Los cremas chocan con el ‘Poderoso del Sur’ este lunes 18 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 15 de la Fase 2 de Liga 1.